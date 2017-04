Neue Wohnungen entstehen in guter Citylage

Nordhorn. Nach der für kommenden Mai geplanten Inbetriebnahme des neuen Parkhauses an der Euregio-Klinik wird der Ausweichparkplatz an der Neuenhauser Straße in Höhe der Einmündung Veldhauser Straße überflüssig und die 4680 Quadratmeter große Fläche bebaubar. Hier war zuvor die Firma Bose ansässig. Doch heute noch erinnert ein Fernmeldeturm auf dem Areal an jene Zeiten, da hier das ehemalige Fernmeldeamt angesiedelt war.

Mit der geplanten Wohnbebauung soll das Grundstück nun in seiner ganzen Tiefe mit insgesamt vier Gebäuderiegeln reaktiviert und eine weitere Lücke im Fassadenbild der Neuenhauser Straße geschlossen werden. Die Stadt hat Interesse daran, die Gesamtfläche wegen der Grundstücksgröße und ihrer innenstadtnahen Lage städtebaulich zu entwickeln und aufzuwerten. Dazu muss die Aufstellung des Bebauungsplans „Neuenhauser Straße/Am Fernmeldeamt“ beschlossen werden.

Erste Pläne über das Bauvorhaben wurden in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses von Stadtbaurat Thimo Weitemeier vorgestellt.

Der Entwurf sieht die Errichtung von insgesamt vier rechteckigen Gebäudekubaturen vor, welche entsprechend der Tiefe des Grundstücks hintereinander angeordnet sind.

Entlang der Neuenhauser Straße orientiert sich ein rechnerisch dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus. Die Dachform – geplant ist ein Walmdach – sowie die Höhe des Gebäudes sind dem nebenstehenden Baudenkmal, der Fabrikantenvilla Schnieder, angepasst. Damit wird aus Sicht von Stadtbaurat Weitemeier wieder ein architektonischer Rahmen für das Villengebäude geschaffen. Im Erdgeschoss des Neubaus ist eine gewerbliche Nutzung vorgesehen, in den darüber liegenden Geschossen sind acht Wohnungen geplant. Die erforderlichen Einstellplätze für die Autos liegen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes, von dort sind auch die Wohnungen erschlossen.

Im hinteren Bereich des Grundstücks gliedern sich hintereinander drei weitere Baukörper mit Flachdach, die ausschließlich einer Wohnnutzung vorbehalten sind. Geplant sind zweigeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss und jeweils zehn Wohneinheiten.

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Neuenhauser Straße.

Das Vorhaben fand bei allen Ausschussmitgliedern Beifall, da mit der geplanten Bebauung die starke Wohnungsnachfrage mit entlastet werden könne: Das Angebot kleiner und barrierefreier Wohnungen in guter Citylage sei genau das, was nach dem Wohnraumkonzept gebraucht werde, hieß es.

Der erforderliche Beschluss zum Bebauungsplan wurde jedoch noch einmal auf Wunsch der CDU-Fraktion vertagt: Ihr fehlte noch Planungsmaterial, um sich ein abschließendes Bild von der künftigen Zufahrtsregelung zu machen.

Die wird sich vermutlich nicht ändern lassen, berichtete Stadtbaurat Weitemeier: Wie der Ausweichparkplatz wird voraussichtlich auch die Anlage des Wohn- und Geschäftshauses nur für Rechtsabbieger (von der Neuenhauser Straße in Richtung Stadtring) befahrbar sein.