Neuenhaus würdigt politische Ehrenamtler

In einer gemeinsamen Sitzung und Feier der Räte von Stadt und Samtgemeinde Neuenhaus sind am Montagabend Politiker geehrt worden, die den neuen Räten nicht mehr angehören werden.

Neuenhaus. Vor einer kleinen Feier in der Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule betonte der Bürgermeister der Samtgemeinde, Günter Oldekamp, vor den Ratsfrauen und Ratsherren, die ein Jubiläum feiern oder ihre Ratstätigkeit beenden, die ehrenamtlichen Politiker hätten sich für so manche wegweisende Projekte stark gemacht, mit denen die Kommune jetzt punkten könne. Wörtlich sagte der Verwaltungschef: „Rufen wir uns in Erinnerung, wie es in unseren Orten in den siebziger und achtziger Jahren aussah, als die Dienstältesten unter Ihnen ihre Ratstätigkeit aufnahmen, dann wird schnell klar, wie viel sich seitdem verändert hat.“ Standorte seien gestärkt und die Lebensqualität verbessert worden.

Nach einem kurzem Rückblick auf die Entwicklung in der Samtgemeinde in den vergangenen fünf Jahren würdigte Oldekamp die Ehrenamtlichkeit der Ratsarbeit. Das drohe so manches mal in der Öffentlichkeit in Vergessenheit zu geraten. An die Politiker direkt gewandt, sagte der Bürgermeister: „Sie hatten hier keinen hoch dotierten Job. Sie bekamen keine Sonder-Vergünstigungen. Sie haben vielmehr neben Ihrem Beruf und Ihren familiären Verpflichtungen viel Zeit, Kraft und Energie aufgewandt, um Ihrer Ratstätigkeit verantwortungsvoll nachzukommen. Das macht man nur, wenn man von seinem Tun überzeugt ist, wenn man politisch etwas bewegen und seinen Geburts- oder Wohnort mit gestalten will.“

Bedankt hat sich der Verwaltungschef auch für „vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.“ Man könne nicht immer einer Meinung sein, aber es gelte, Auseinandersetzungen fair auszutragen. Man müsse sich anschließend „wieder in die Augen schauen“ können.

Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Heiger Scholz, war nach Neuenhaus gekommen, um das Engagement von Paul Mokry zu würdigen, der neben seiner 25-jährigen Mitarbeit in der Kommunalpolitik seit etlichen Jahren das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt bekleidet. „Der Bürgermeister ist das Gesicht der Stadt“, betonte Heiger Scholz.

Verwaltungschef Oldekamp sagte über Mokry anerkennend: „Dinge, die Paul zusagt, werden auch erledigt.“ Er sei „mit voller Kraft und Hingabe“ Bürgermeister der Stadt.