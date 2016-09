Neuer Friseursalon „José“

Nach über 30-jähriger Berufserfahrung hat die Friseurmeisterin José Boerstra den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und an der Apotheker-Drees-Straße 1 in Bad Bentheim den Salon José eröffnet.

amBad Bentheim. Nach über 30-jähriger Berufserfahrung hat die Friseurmeisterin José Boerstra den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und an der Apotheker-Drees-Straße 1 in Bad Bentheim den Salon José eröffnet.

In den hell und freundlich gestalteten Räumlichkeiten bietet sie ihren Kundinnen und Kunden Haarschnitte für alle Altersgruppen und für alle Gelegenheiten an. Dazu gehören selbstverständlich auch Frisuren für festliche Anlässe wie Abiturfeiern oder Hochzeiten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei den Haaren ist die Pflege. So verwendet Johanna Boerstra ausschließlich hochwertige Pflegeprodukte von so exklusiven Marken wie Matrix und Chi. Des Weiteren bietet sie unter anderem eine Keratin-Behandlung an, mit der lockigem Haar wieder neuer Glanz verliehen wird.

Der Salon José hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr, Dienstagvon 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 Uhr bis 13.30 Uhr.

Nähere Informationen: Telefon 05922 5808454.