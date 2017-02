Neuer Glanz für alte Kirche in Georgsdorf

In der Georgsdorfer Kirche beherrschen Handwerker das Bild. Im Jahr der Feier zum 150-jährigen Bestehen von Gebäude und Kirchengemeinde wird das altehrwürdige Gemäuer renoviert. Am 1. Oktober gibt es eine Gedenkfeier.

Georgsdorf. Bereits vor zwei Jahren hat man in der Kirchengemeinde Georgsdorf erste Überlegungen angestellt, wie man sich auf das Jubiläumsjahr vorbereitet. Es war der 27. September des Jahres 1867 als die Kirche fertiggestellt, die Kirchengemeinde gegründet und Boldewyn Bodens als erster Prediger in Georgsdorf ins Amt eingeführt wurde. In diesem Jahr ist für den 1. Oktober eine schlichte Gedenkfeier geplant. Predigen wird der reformierte Kirchenpräsident Martin Heimbucher. Eine kleine Geschichtswerkstatt in Georgsdorf ist zudem dabei, eine Chronik über die vergangenen 150 Jahre reformierten Lebens in Georgsdorf zu erstellen.

Zuletzt war die reformierte Kirche im Ortskern im Jahr 1982 renoviert worden. Danach hat in den vergangenen Jahren wieder deutlich der Zahn der Zeit an dem altehrwürdigen Gemäuer genagt. Pastor Gert Veltmann berichtet bei einem Ortstermin auf der Baustelle von Absackungen im hinteren Teil des Gebäudes und durchfeuchteten Stellen im Mauerwerk.

Am 8. Januar dieses Jahres war der zunächst letzte Gottesdienst gefeiert worden. Einen Tag später starteten die Renovierungsarbeiten. Für die Zeit der Arbeiten sind alle Bänke demontiert und in Alte Piccardie eingelagert worden. Inzwischen ist an der Nordseite ein Renovierungsputz aufgetragen worden, die Malerarbeiten an Wänden und Decke sind erledigt und neue Rollos an den Fenstern inzwischen montiert. Der etwa 60 Jahre alte schadhafte Boden aus Fichtenholz ist demontiert worden und wird derzeit durch einen neuen Boden aus Eichenholz ersetzt.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Außenanlagen neu gestaltet worden, um ein attraktives Blickfeld auf die Kirche zu schaffen. Pastor Veltmann freut sich besonders darüber, dass es neben dem Einsatz von Fachfirmen in Georgsdorf eine große Bereitschaft zu ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen gibt.

Wenn alles weiter nach Plan läuft, soll bereits am 12. März wieder ein Gottesdienst in der dann frisch renovierten Kirche gefeiert werden. Danach geht es dann an die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier am 1. Oktober, dem Tag des Erntedanks.

Die Kostenschätzungen für die Renovierungsarbeiten betragen zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Die Kirchengemeinde setzt auf die Unterstützung der Landeskirche und des Gustav-Adolf-Werkes. Für einen Betrag von etwa 12.000 Euro sollen in der Kirchengemeinde Spenden eingeworben werden. Die reformierte Gemeinde hat rund 1450 Mitglieder in Georgsdorf, Wietmarschen, Adorf und Alte Piccardie.

Die Renovierung der 150 Jahre alten reformierten Kirche in Georgsdorf setzt den vorläufigen Schlusspunkt unter die Wiederherstellung des Kirchenensembles im Ortskern, zu dem auch das angrenzende Gemeindehaus gehört.

Bereits zum 50-jährigen Jubiläum der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde war im Oktober des Jahres 1917 gefeiert worden. Im Kreisblatt für die Grafschaft Bentheim heißt es in der Ausgabe vom 6. Oktober 1917 dazu unter anderem: Der Ortspastor „gedachte der alten Zeit, da die Neue Piccardie, wie Georgsdorf früher hieß, noch zum Kirchspiel Veldhausen gehörte und wegen seiner Abgelegenheit fast ganz auf Teilnahme am kirchlichen Leben und Besuche der Seelsorger verzichten musste.“ Die Folgen davon hätten sich im Lebenswandel vieler Glieder der Gemeinde so nachteilig bemerkbar gemacht, dass der Ruf der ganzen Gegend kein guter gewesen sei.

Im Jahre 1860 hatte der Plan einer Gemeinde-Gründung greifbare Gestalt genommen und im April des Jahres 1866 wurde feierlich der Grundstein zur Kirche gelegt.