Neuer Kooperationsvertrag für die Theaterwerkstatt

Nordhorn. Der neue Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Nordhorn und dem Förderkreis der Theaterwerkstatt ist in der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses am Montag einstimmig verabschiedet worden. Dabei folgte der Ausschuss bis auf wenige Modifizierungen der Vorlage des Kulturreferates. Auch wurden erstmals Grundlagen einer Ausschreibung für theaterpädagogische Angebote und Projekte von Amateurtheatern sowie eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung der Kornmühle einstimmig auf den Weg gebracht.

Wie Referatsleiterin Kerstin Spanke berichtete, wolle die Stadt nach der Kündigung des alten Nutzungsvertrages für die Kornmühle (die GN berichteten) mit der neuen Vereinbarung nun auf den Förderverein zugehen, um die Laienspielschar, die im Rahmen ganzjähriger Theaterarbeit ein festes Amateurtheaterangebot für Laiendarsteller aller Altersgruppen anbietet, auch in Zukunft zu fördern. „Die alte Vereinbarung hatte aber viele Lücken, die es zu schließen galt“, sagte Spanke mit Blick auf eine Reihe von Sonderregelungen mit der Theaterwerkstatt, die der neue Vertrag nun ebenso aufhebt und ersetzt wie alle übrigen, zuvor getroffenen Vertragsvereinbarungen. Die Inhalte des Vertrages entsprechen laut Spanke Standards, wie sie bundesweit im kommunalen Kultur- und Vereinsleben üblich seien.

Bei der Raumvergabe werde jetzt etwa eine Gleichbehandlung mit anderen Vereinen geschaffen. Mit den künftig verlangten Projektskizzen, detaillierten Kosten- und Finanzplänen für Theatervorhaben oder zeitlich nahen Verwendungsnachweisen für städtische Zuschüsse müsse auch die Theaterwerkstatt künftig Vorgaben erfüllen, die für andere Kulturschaffende längst eine Selbstverständlichkeit seien. Spanke: „Alles ist in der neuen Vereinbarung klar und präzise formuliert und bietet beiden Seiten Verbindlichkeit.“

Neuer Vertrag

Die künftige Förderung erfolgt nach dem neuen Vertrag etwa durch einen finanziellen Zuschuss in Höhe von maximal 8000 Euro für ein jährliches, generationsübergreifendes und unter qualifizierter Regie einstudiertes Schauspiel, die kostenlose Überlassung der Kornmühle für die Proben und mindestens fünf Aufführungen sowie die ganzjährige unentgeltliche Überlassung des „Vereinsheims Rampe“ (ohne Nebenkosten). Die Eintrittspreise sollen analog den Tarifen städtischer Kulturangebote festgelegt werden. Darüber hinaus regelt die Vereinbarung etwa Instandhaltung, Nutzung, Verkehrssicherungspflicht, Zutrittsrecht, Haftung oder Kündigung.

Im Ausschuss erhielt die Kulturverwaltung für die in wochenlanger Vorbereitung erarbeitete Vereinbarung viel Anerkennung. Petra Alferink erklärte für die SPD-Fraktion, dass damit die künftige Zusammenarbeit auf eine gute Grundlage gestellt werde. Die SPD habe Interesse daran, dass die Theaterwerkstatt auch in Zukunft existiert. Nun sei klar festgeschrieben, was gemacht werden dürfe und was nicht.

Für die CDU verteilte Ewald Mülstegen an das Kulturreferat ein „dickes Lob“. Der Vertrag sei ein Ergebnis vieler Erfahrungen, aus denen man gelernt habe. Auf seine Veranlassung hin wurde in der Vereinbarung eine Formulierung übernommen, die der Stadt bei Kündigung mehr Rechtssicherheit gebe.

Jutta Bonge sagte für die IPG: „Ich hoffe, dass sich die Theaterwerkstatt so aufstellen kann, dass sie dieses Angebot annimmt und auf der Grundlage des Vertrages arbeitet.“ Die „gutwilligen Kräfte, die in der Theaterwerkstatt in der Mehrheit sind“, wolle man unterstützen.

Für Reinhard Prüllage (Bündnis 90/Die Grünen) stellt der Vertrag ein „gewaltiges Entgegenkommen“ der Stadt dar. Zwar könne und wolle die Politik nicht in Vereinsangelegenheiten eingreifen, aber umgekehrt sei es auch Angelegenheit der Stadt, sich seinen Kooperationspartner auszusuchen. Vor dem Hintergrund, dass der amtierende Vereinsvorstand die Stadt in der Vergangenheit nicht mit „Samthandschuhen“ angepackt habe und zurzeit keiner wisse, mit wem man es nach den im Herbst anstehenden Vorstandsneuwahlen zu tun bekomme, sprach sich Prüllage für eine verkürzte Vertragslaufzeit aus: Dann werde die Stadt sehen, „ob sie mit diesem Kooperationspartner kann“ und sich die Zusammenarbeit längerfristig vertraglich festlegen lasse. Diesem Gedanken schloss sich Herbert Ranter (Die Linke) an: „Nach einiger Zeit der Zusammenarbeit lässt sich bewerten, ob der Vertrag etwa nachjustiert werden muss.“

Neben der Verkürzung der Vertragslaufzeit von Ende 2020 auf Ende 2018 wurde in der Verwaltungsvorlage auf Vorschlag der Politik eine Formulierung entschärft, nach der die Stückeauswahl in Abstimmung mit dem Kulturreferat erfolgen solle. Wie Spanke dazu erklärte, wolle man mit der Absprache keine Zensur ausüben, sondern lediglich das alljährliche Gesamtprogramm, mit dem die Kornmühle künftig auch von anderen Laientheaterspielgruppen bespielt werden soll, abstimmen.

Projektbezogene Angebote

Denn 2017 und 2018 sollen nach dem Beschluss des Kulturausschusses „projektbezogene Angebote für theaterpädagogische Angebote und Amateurtheatergruppen“ nach klaren Verfahrens- und Bewertungsvorgaben durch das Kulturreferat ausgeschrieben werden. Künftig soll es so pro Jahr zwei bis drei Projekte für die Kornmühle aus den Bereichen Theaterpädagogik und dem klassischen Amateurtheater geben. Dafür stehen Mittel in Höhe von 18.250 Euro bereit. Auch die Theaterwerkstatt kann sich – zusätzlich zum vereinbarten alljährlichen Schauspiel – mit weiteren Projekten an den Ausschreibungen beteiligen.

Was dem neuen Kooperationsvertrag mit der Theaterwerkstatt nach der Verabschiedung im Kulturausschuss nun noch fehlt, ist die Unterschrift des Vorstands des finanziell angeschlagenen Förderkreises. Ob es die geben wird, ist offen. Gegenüber den GN hatte die Vorsitzende Eva-Mari Götting-Ennen am Montag die Hoffnung geäußert, einige Punkte des Kooperationsvertrages wie etwa die beschränkte Zahl der Probe- und Aufführungszeiten verhandeln zu können.

Berling stellt sich vor Kulturreferat: Es sind Unwahrheiten verbreitet worden

Im Rückblick auf die Krise der Theaterwerkstatt, die im Januar durch Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes am Wirtschaftbericht 2014 und die Kündigung aller Verträge der Stadt mit der Theaterwerkstatt ausgelöst worden war, hatte Bürgermeister Thomas Berling gleich zu Beginn der Sitzung am Montag ausdrücklich das Vorgehen des Kulturreferates und seiner Leiterin in der öffentlichen Kulturausschusssitzung vom 31. Januar verteidigt. „Es sind Unwahrheiten verbreitet worden, die ich nicht unkommentiert lassen kann“, stellte Berling fest: Die Stadt sei als Zuschussgeber berechtigt, Haushalts- und Kassenrechnungen prüfen zu lassen, das Öffentlichkeitsgebot rechtfertige eine öffentliche Ausschussdebatte über die festgestellten Mängel und die Referatsleiterin habe nicht falsche Zahlen genannt, sondern aus dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zitiert.

