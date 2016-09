Neuer Pachtvertrag für Restaurant

Zahlreiche Gäste genießen kulinarischen Genüsse im Restaurant „Murrado“ mitten im Schüttorfer Ortskern. Was das „Murrado“ ausmacht, ist das geschmackvolle und gleichzeitig gemütliche Ambiente mit großem Wohlfühlfaktor.

am Schüttorf. Aufgrund des großen Erfolgs kam es in der vergangenen Woche zur Unterzeichnung eines neuen über sechs Jahre laufenden Vertrages zwischen Holger Bösch, dem Besitzer des Gebäudes, in dem sich das Restaurant befindet, und dem Pächter Ibrahim Aksoy.

Die Gäste können sich also auch in Zukunft auf internationale Küche freuen. Die Palette erstreckt sich von griechisch über jugoslawisch und türkisch bis hin zu italienisch. Salate, kalte und warme Vor- und Nachspeisen runden die Speisekarte ab.

Das Restaurant „Murrado“ ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Donnerstag von 17.30 Uhr bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 23 Uhr. Ab dem 1. Juni ist das Restaurant „Murrado“ auch montags geöffnet. Ab Juli gibt es jeden Tag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr einen Mittagstisch. Im Sommer empfiehlt sich des Weiteren das gemütliche Verweilen auf der Terrasse, die Platz für 70 Gäste bietet.