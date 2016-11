Neuer Stadtrat in Bad Bentheim nimmt Arbeit auf

Bad Bentheim. Als ältestem Ratsmitglied oblag es Gisela Müller-Farwig, die erste Sitzung des neun Bad Bentheimer Stadtrates zu eröffnen. Die 75-jährige FDP-Frau hatte am Mittwochabend bei der konstituierenden Ratssitzung und dem Beginn ihrer Tätigkeit als Ratsfrau gleich ihren ersten großen Auftritt. Mit neun weiteren Mandatsträgern ist sie neu im Rat der Burgstadt, den die Bürger bei der Kommunalwahl am 11. September gewählt hatten. Die meisten Sitze entfielen auf die CDU (14), 12 auf die SPD, zwei Sitze besetzen die Grünen und zwei die FDP. Die Stimmenmehrheit hat somit die Gruppe CDU/FDP (die GN berichteten).

Nach der Verpflichtung der neuen Ratsherren und -frauen per Handschlag durch Bürgermeister Volker Pannen sowie der Pflichtbelehrung stand die Wahl eines neuen Ratsvorsitzenden an, der von der größten Fraktion gestellt wird. Für die Gruppe CDU/FDP schlug Heiner Beernink Focko Wintels (CDU) vor. In schriftlicher Wahl entfielen bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme 29 Stimmen auf Wintels.

„Ich werde versuchen, alle zu überzeugen und meinem Vorgänger nachzueifern“, richtete Wintels in einer kleinen Ansprache ein großes Lob an Amtsvorgänger Andre Holke. Als Vertreter wurden Bernhard Hofste und Ingrid Berkemeyer (beide SPD) gewählt. Eine Beschlussempfehlung der Verwaltung auf Erhöhung der Anzahl der Beigeordneten im Verwaltungsausschuss von sechs auf acht wurde einstimmig angenommen.

Mitglieder des Verwaltungsausschusses

Dem neuen Verwaltungsausschuss gehören nun neben Bürgermeister Volker Pannen an: Heiner Beernink, Andre Holke, Adele Januschewski, Hermann Schulze-Berndt (alle CDU) sowie Peter Wiering (FDP).

Als Vertreter fungieren Focko Wintels, Guido Schulte-Siering, Reinhard Bonke, Wilhelm Klinge (alle CDU) sowie Gisela Müller-Farwig (FDP). Für die SPD sitzen Johann Bardenhorst, Friedbert Porepp und Carin Stader-Deters im Verwaltungsausschuss (Vertretung: Berthold Leusmann, Markus Dolansky und Simon Bertels). Das Grundmandat der Grünen nimmt Heike Drolshagen wahr, Vertreter ist Christian Blum.

Gewählt wurden am Mittwochabend außerdem die beiden ehrenamtlichen Stellvertreter von Bürgermeister Volker Pannen. Die Gruppe CDU/FDP schlug Adele Januschewski als 1. Stellvertreterin vor, die in schriftlicher Wahl mit 28-Ja-Stimmen und drei Enthaltungen gewählt wurde. Als Kandidaten für das Amt des 2. Stellvertretenden Bürgermeisters nominierte die SPD Johann Bardenhorst, der dieses Amt auch in der zurückliegenden Ratsperiode ausgeübt hatte. Bardenhorst wurde mit 25-Ja-Stimmen und sechs Enthaltungen gewählt.

Sechs Fachausschüsse und ein Betriebsausschuss

Die Ratsmitglieder beschlossen weiterhin die Einrichtung von sechs Fachausschüssen sowie einem Betriebsausschuss, wie bereits in der abgelaufenen Ratsperiode: Ausschuss für Finanzen und Zentrales (neun Sitze, Vorsitzender: Andre Holke, CDU), Ausschuss für Bildung (elf Sitze, Vorsitzender: Jörg Brinkmann, SPD), Ausschuss für Sport (neun Sitze, Vorsitzender: Heiko Wallis, SPD), Ausschuss für Jugend und Soziales (neun Sitze, Vorsitzender:Markus Dolansky, SPD), Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie (elf Sitze, Vorsitzender Reinhard Bonke, CDU), Ausschuss für Tourismus und Kultur (neun Sitze, Vorsitzender: Jörg Beckmann, CDU), Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb „Fremdenverkehr der Stadt Bad Bentheim“ (acht Sitze).

Bei der Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen ist es so, dass die Gruppe aus CDU und FDP den ersten, dritten und fünften Zugriff hat, den zweiten und vierten Zugriff die SPD. Der sechste Zugriff hätte gelost werden können, alternativ kann auch eine Einigung erfolgen, was in diesem Fall geschehen ist und die Vorsitze zu gleichen Teilen besetzt sind.

Weiterhin sind Vertreter aus dem Rat in Gremien anderer Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Institutionen entsandt worden, beispielsweise für den Trink- und Abwasserverband.

Der Bad Bentheimer Stadtrat

CDU: Laura Bannecke, Jörg Beckmann, Heiner Beernink, Joachim Berends, Reinhard Bonke, Heidrun Euskirchen-Busmann, Andre Holke, Adele Januschewski, Wilhelm Klinge, Bernd Knief-Verwold, Guido Schulte-Siering, Hermann Schulze-Berndt, Josef Verst, Focko Wintels.

SPD: Johann Bardenhorst, Ingrid Berkemeyer, Simon Bertels, Jörg, Brinkmann, Ralf Deckert, Markus Dolansky, Bernhard Hofste, Berthold Leusmann, Barbara Lüüs, Friedbert Porepp, Carin Stader-Deters, Heiko Wallis.

Bündnis 90/Die Grünen: Christian Blum, Heike Drolshagen.

FDP: Gisela Müller-Farwig, Peter Wiering

Bürgermeister: Volker Pannen (gehört im Rat keiner Fraktion an).