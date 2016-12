dpaTel Aviv/Ramallah. Der künftige US-Botschafter in Israel erwartet, dass die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umzieht. David Friedman sagte, er freue sich, von Jerusalem aus zu arbeiten, wie das Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump in der Nacht mitteilte.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/neuer-us-botschafter-in-israel-will-in-jerusalem-arbeiten-176767.html

Die Pläne, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, sind nicht neu. Der amerikanische Kongress hatte bereits 1995 gefordert, die Botschaft im Jahr 1999 umzuziehen. Seither hatte sich allerdings kein US-Präsident daran gehalten. Der stellvertretende US-Außenamtssprecher Mark Toner hatte noch im November betont, dass dies auch in den „nationalen Sicherheitsinteressen“ der USA liege.

Die stellvertretende israelische Außenministerin Tzipi Hotovely lobte Trumps Entscheidung für Friedman. „Seine (Friedmans) Positionen reflektieren den Wunsch, das Ansehen von Israels Hauptstadt zu stärken, und zu unterstreichen, dass Siedlungen niemals das wirkliche Problem in der Region gewesen sind“, sagte sie.

Der Tempelberg in der Altstadt Jerusalems ist eines der größten muslimischen Heiligtümer. Sollte die Weltmacht USA Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates Israel anerkennen, könnte dies auch Reaktionen anderer muslimischer Staaten auslösen.

Die internationale Gemeinschaft erkennt Jerusalem nicht als Israels Hauptstadt an. Deshalb haben die meisten Vertretungen ihren Sitz in Tel Aviv - wie auch die deutsche Botschaft.

Zugleich war Trumps Entscheidung für seinen Berater Friedman verkündet worden. Trump hatte bereits angekündigt, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und die Stadt als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Ähnliche Versprechen früherer US-Präsidentschaftskandidaten waren in der Vergangenheit allerdings nicht umgesetzt worden.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Nun scheint auch Botschafter Friedman damit zu planen. Das birgt Zündstoff in der Region.

