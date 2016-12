Neues Buch zur Geschichte der Firma Flintermann

Schüttorf. „Es geht ein bisschen zu wie bei den Buddenbrooks“, sagt Diedrich Lammering mit einem Augenzwinkern. Am 2. August 1866 gründet Diedrich Flintermann in Schüttorf eine Eisen- und Glasgroßhandlung in dem Gebäude, in dem heute das „Kunstwerk“ untergebracht ist. 20 Jahre später folgt eine Zweigstelle in Rheine. Die inzwischen 150-jährige Firmengeschichte von D. Flintermann (im Sommer wurde Jubiläum gefeier

), ist geprägt von vielen Höhen und Tiefen, Krieg, Krisen und Tragödien. Heute gehört Flintermann zu den führenden Unternehmen im Bereich Glasverarbeitung und Glasveredelung und gilt als Spezialist für gebogenes Glas.

Beginne im Jahr 1832

Diedrich Lammering, heute Geschäftsführer des Unternehmens, hat das Jubiläum zum Anlass genommen, die Firmengeschichte in einem Buch zu dokumentieren. Denn die ist eng mit seiner Familie verbunden: 1981 hatte sein Vater Karl-Heinz Lammering die Firma Flintermann übernommen. Und die Verbindungen der beiden Familien gehen noch viel weiter. Firmengründer Diedrich Flintermann war mit Hermina Lammering verheiratet. „Das war die Schwester von meinem Urgroßvater“, sagt Diedrich Lammering. Durch diese Heirat entstanden damals die beruflichen Verbindungen zwischen den Familien Flintermann und Lammering. Mit dem Kauf der Firma 1981 gingen damals viele alte Dokumente in den Besitz der Lammerings über. „Mein Vater hat diese Dokumente gesammelt und sie wurden aufbewahrt“, berichtet Diedrich Lammering. „Darunter sind Briefe, Unterlagen und vieles mehr. Unter anderem auch das erste Kassenbuch.“ Die ältesten Unterlagen stammen aus dem Jahr 1832.

Autorin und Herausgeber

Geordnet und aufbereitet wurden die Materialien anschließend von Elke Bischop-Stentenbach.

In dem von Diedrich Lammering herausgegebenen Buch zeichnet sie für die Texte verantwortlich. Neben der Verarbeitung der vorhandenen Dokumente hat sie weiterführende Recherchen unternommen und Interviews geführt. „Elke hat schon einige Dorfchroniken geschrieben und verfügt daher über viel Erfahrung in diesem Bereich“, nennt Diedrich Lammering die Gründe, warum er Elke Bischop-Stentenbach bat, das Flintermann-Buch zu schreiben. „Ich habe zunächst mal eineinhalb Jahre nur sortiert“, berichtet sie über ihre Arbeit. „Nachdem dann alles geordnet war, habe ich in einem halben Jahr alles zusammengefasst.“

Filialen in Rheine und Schüttorf

Neben ihren Texten gibt es viele historische Bilder aus Schüttorf und Rheine, Geschichten, Anekdoten und auch einige Mitarbeiteraufstellungen. „Da werden mit Sicherheit viele Leute ihre Familiennamen wiederfinden“, sagt Lammering.

„In den 150 Jahren spielt sich eine spannende Unternehmensgeschichte ab, mit vielen Irrungen und Wirrungen durch zwei Weltkriege, über persönliche Schicksale bis hin zu handfesten, juristischen Auseinandersetzungen“, schreibt Diedrich Lammering in seinem Vorwort. Das Buch liefere vor allem für die regionale Geschichte eine Menge Informationen und Querverweise, vor allem in Bezug auf viele Schüttorfer Familien.

Eben ein bisschen Buddenbrook in der Vechtestadt.

Das Buch ist bei Moldwurf in der Föhnstraße 6-8 in Schüttorf zum Preis von 18,90 Euro erhältlich.

