Neues Dach für die evangelische Grundschule

Die Arbeiten in Schüttorf sollen in den Sommerferien beginnen.

jo Schüttorf. Das Dach der evangelischen Grundschule in Schüttorf muss saniert werden. Entsprechende Pläne wurden am Donnerstagabend während der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde vorgestellt. Konkret geht es um das Flachdach des Flures vor dem zweigeschossigen Klassentrakt. Dort hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder undichte Stellen gegeben, die jeweils von einer Fachfirma abgedichtet worden waren. Die Verwaltung hatte zwar 2014 schon eine Dachsanierung zugesagt, jedoch aufgrund fehlender Finanzmittel und da kein unmittelbarer Handlungsbedarf gesehen wurde, immer wieder verschoben.

Nachdem 2016 keine Reparaturen notwendig gewesen waren, traten im vergangenen Monat erneut Undichtigkeiten am Flachdach auf. „Wir haben uns in den politischen Gremien schon damit befasst, damit die Arbeiten schon in den Sommerferien durchgeführt werden können. Daher mussten wir schnell reagieren“, erklärte Ausschussvorsitzender Stefan Niehaus (CDU). Der Samtgemeindeausschuss hat daher in seiner Sitzung am 4. April beschlossen, die Dachsanierung zeitnah auszuschreiben und Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Schulleitung hatte schon 2012 den Wunsch geäußert, die sehr niedrige Deckenhöhe durch eine Schrägdachkonstruktion anzuheben. Dieser Wunsch wird nun erfüllt. Die Mehrkosten für das Schrägdach betragen 18.000 Euro. Insgesamt kostet die Sanierung 135.000 Euro. Diese Summe soll durch den Nachtragshaushalt abgedeckt werden.

An der Grundschule auf dem Süsteresch hatte es im vergangenen Jahr umfangreiche Sanierungsarbeiten am Pultdach des Schulgebäudes gegeben, da hier ebenfalls undichte Stellen festgestellt worden waren (die GN berichteten). In einem nächsten Schritt sollen während der Sommerferien die Flachdachflächen der Flurbereiche saniert werden. Weil sich innerhalb des Gebäudes ein überdachter Hof befindet, müssen alle Fensteranlagen wegen der notwendigen Anschlusshöhen getauscht werden. Um Geld zu sparen, soll im Sommer ein Alternativvorschlag des Architekturbüros Middelberg & Venhaus geprüft werden, in dem auf einen Austausch verzichtet werden kann. Sollte sich das als nicht sinnvoll erweisen, sollen diese Bereiche im Haushaltsjahr 2018 wie geplant saniert werden. Akuten Handlungsbedarf gibt es derzeit nicht. Die Schrägdachflächen auf dem am Anbau sollen planmäßig in den Sommerferien saniert werden. Die Dachdeckerarbeiten werden derzeit ausgeschrieben.