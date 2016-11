Neues Herzstück der Fachklinik eröffnet

Zahlreiche geladene Gäste feierten am Freitagvormittag die offizielle Einweihung des Neubaus an der Bad Bentheimer Fachklinik. Für den Geschäftsführer gab es ein „süßes“ Geschenk.

Bad Bentheim. Zur feierlichen Eröffnung hatte die Fachklinik Bad Bentheim am Freitagvormittag geladen. Das neue Haus 8 für die kardiologische Fachabteilung, der neue Verwaltungstrakt, ein neuer Speisesaaltrakt sowie der neue Haupteingang (die GN berichteten mehrfach) wurden in einem Festakt mit geladenen Gästen offiziell eröffnet.

Erbprinz Ferdinand zu Bentheim und Steinfurt, Vorsitzender der Gesellschafter-Versammlung, bezeichnete in seiner Begrüßungsrede den neuen Trakt als „Visitenkarte der Klinik“. Mit der Kardiologie als neuer Disziplin sei dort nun ein hochmodernes Zentrum entstanden, in dem fachübergreifend agiert werden könne.

Geschäftsführer Klaus Kinast richtete seinen Dank an alle Beteiligten für die „gute und solide Arbeit“. „Vor fünf Jahren stand auf diesem Gelände noch der Tennisplatz von Rot/Gelb. 2010/2011 haben wir das Gelände dann übernommen“, blickte Kinast zurück. Das sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen.

„Erstmals leiden wir jetzt nicht unter chronischer Raumnot.“ Mit dem Neubau habe man nun die Zukunftsfähigkeit der Fachklinik gesichert. „Dass nun alles fertig ist, darauf sind wir mächtig stolz“, sagte der Geschäftsführer.

Dr. Wolfgang Hemme, Chefarzt der Kardiologie, bezeichnete die Einrichtung des neuen Fachbereichs als „eine Herausforderung für alle“. Von den Kollegen sei das neue kardiologische Rehazentrum in den vergangenen Jahren bereits gut angenommen worden. „Wir haben hier ein hervorragendes Netz an Akutkrankenhäusern“, sagte Hemme und dankte dafür, dass viele Patienten zur Nachsorge in die Fachklinik geschickt würden. „Wir haben ein Einzugsgebiet von Leer bis ins nördliche Ruhrgebiet“, sagte Hemme. „Wir genießen hier in der Grafschaft eine hohe Akzeptanz.“

Auch zu den niedergelassenen Ärzten habe man einen guten Draht. Der Gesamteindruck der Klinik werde nun in einem ansprechenden Gesicht präsentiert.

Dr. Philipp Köster von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig Hannover – Referat Kliniken – hob die Innovationskraft der Mitarbeiter hervor. „Das schätzen wir an Bad Bentheim.“ Es sei gelungen, eine gute und gut geführte Rehaklinik zu schaffen, obwohl man in Niedersachsen mit kardiologischen Rehabilitationskliniken nicht gerade unterversorgt sei. Wir sind sehr zufrieden und gewiss, dass hier gute und nachhaltige Arbeit für unsere Versicherten geleistet wird.“

Architekt Bernhard Busch bezeichnete den Neubau als „Konsequenten Abschluss der Idee, die Klinik neu zu strukturieren.“ Dies sei bereits vor über 15 Jahren ein Thema gewesen. „Das beharrliche Festhalten an dieser Idee hat das erst möglich gemacht.“ Er hoffe, dass der Neubau die Qualität des Hauses noch einmal erhöhe.

Traditionell hatte der Architekt zur Übergabe des Gebäudes an den Hausherrn auch einen symbolischen Schlüssel dabei, den er Klaus Kinast überreichte – und zwar aus Schokolade. Als offizielles Einweihungsgeschenk erklärte Busch, die Kosten für zwei Gemälde zu übernehmen, die sich Klaus Kinast für den neuen Eingangsbereich ausgesucht hatte.

„Großer Tag für die Stadt und die ganze Region“

Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen sprach in seinem Grußwort anschließend von einem „großen Tag für die Stadt und die ganze Region.“ Pannen erinnerte noch einmal an die schwierige Entscheidung, den Tennisplatz zu kaufen, was unter Mithilfe der Bevölkerung schließlich gelang. Die erste Weichenstellung sei hier die Zusammenlegung des TC Rot/Gelb mit dem TuS Gildehaus gewesen. „Die zweite Weichenstellung war dann die Entscheidung für die Kardiologie“, sagte Pannen. Dies sei ein Verdienst von Herrn und Frau Dr. Hemme gewesen.

Landrat Friedrich Kethorn erinnerte in seinem Grußwort daran, dass sich das Gesicht der Fachklinik in den vergangenen zwölf Jahren erheblich verändert habe. „Dazu beigetragen hat die Innovationskraft des Geschäftsführers und der Mitarbeiter.“ Die Einrichtung sei auf einem sehr guten Weg, während der Reha-Krise in den 1990er-Jahren habe man die Hände nicht in den Schoß gelegt.

Das eingenommene Geld, so der Landrat, bleibe im Haus. „Es wird keine Gewinnabführung an die Gesellschafter geben.“ Die Fachklinik sei ein gesundheitspolitisches Highlight in der Grafschaft. „Die Einrichtung trägt außerdem dazu bei, vielen Menschen eine Arbeit zu geben und dass die Patienten sich wohlfühlen“, lobte Kethorn.

Die Kardiologie ist seit 2013 die vierte Reha-Säule der Fachklinik Bad Bentheim, neben der Rheumatologie, der Dermatologie und der Orthopädie. Der etwa 6000 Quadratmeter große Neubau hat rund 16 Millionen Euro gekostet (die GN berichteten).