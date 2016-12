Neues Jahr startet wechselhaft und nasskalt

Mehr aus diesem Ressort

Vor allem in Köln wird Silvester wohl anders verlaufen als sonst. Nach den massiven Übergriffen vor einem Jahr haben Polizei und Stadt in puncto Sicherheit aufgerüstet. Dieses Mal sollen nur schöne Bilder aus der Domstadt um die Welt gehen. mehr...

In ihrer Neujahrsansprache 2015 hat die Kanzlerin Flüchtlinge als „Chance von morgen“ bezeichnet. Nach dem Terror dieses Jahres wendet sich Merkel verstärkt an eine tief verunsicherte Bevölkerung. Der Hass sei „widerwärtig“ und eine Verhöhnung aller in Deutschland. mehr...