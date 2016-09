Neues Planetarium in Neuenhaus empfängt Besucher

Das neu gestaltete Planetarium in Neuenhaus eröffnet am Samstag. Es gibt Spannendes zu erleben: Die Besucher werden mit zum Mond genommen und es gibt kurze Rundführungen.

gn Neuenhaus. Das neue Planetarium der Sternwarte Neuenhaus wird am Samstag feierlich eröffnet. Gäste haben beim „Tag der offenen Tür“ von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, das neue Planetarium kennenzulernen und unter der großen Kuppel den Sternenhimmel in Augenschein zu nehmen. Gleichzeitig gibt es einen Vorgeschmack, was das neue Planetarium leisten kann.

Video ev1.tv der Talk - Sternwarte Neuenhaus Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nach Umbauarbeiten lädt die Sternwarte Neuenhaus am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Annabel Rackebrandt im Gespräch mit Christoph Lohuis vom Astronomischen Verein der Grafschaft Bentheim e.V.

Die Besucher werden mit auf eine filmische Reise zum Mond genommen. Die rund 40 Quadratmeter große Leinwand erstreckt sich hierbei an der Kuppel über den Köpfen der Zuschauer und lässt einen ganz besonderen Kinocharakter aufkommen. Zur gleichen Zeit ist die Sternwarte geöffnet und es können echte Sternschnuppen in die Hände genommen oder ein Stückchen vom Mond betrachtet werden. In regelmäßigen Abständen gibt es kurze Rundführungen für Jung und Alt, sodass auch Familien voll auf ihre Kosten kommen dürften.

Video Neues Planetarium in Neuenhaus Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Neuenhaus: Mithilfe einer Spende der Grafschafter Sparkassenstiftung konnte die Sternwarte Neuenhaus ein neues Planetarium bauen.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt, neben Kaltgetränken und Bratwurst gibt es Kuchen, Kaffee und Tee. An diesem Tag veranstaltet die Sternwarte auch zwei Gewinnspiele mit attraktiven Preisen; jeweils für Erwachsene und Kinder. Erwachsene Besucher haben die Möglichkeit, an einem spannenden und lehrreichen Quiz teilzunehmen. Kinder können im Anschluss an den Besuch zu Hause ein Bild malen. Dieses soll ein astronomisches Thema vom „Tag der offenen Tür“ aufnehmen und zeigen, wie Kinder mit ihren Augen das Universum sehen. Alle Bilder werden im Anschluss in der Ausstellung „Kinder malen unseren Weltraum“ ausgestellt.