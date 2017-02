Neugnadenfelder züchtet Teddys im Schafspelz

Neugnadenfeld. „Die Tiere werden auch gerne als Teddys unter den Schafrassen bezeichnet“, erzählt Züchter Harry Heijes aus Neugnadenfeld.

Ihren Ursprung hat die Rasse in England, wo sie im 14. Jahrhundert unter anderem aus Merinoschafen gezüchtet wurde – dementsprechend hoch ist auch heute noch die Qualität der Wolle, zusätzlich ist das Fleisch von guter Qualität. „Die Wolle ist auch für Allergiker gut verträglich. Queen Elisabeth II. soll sogar eine Vorliebe für Socken aus Ryeland-Wolle haben“, weiß der gebürtige Niederländer Heijes zu berichten.

Das erste Herdbuch wurde 1903 in England eröffnet, 1989 kam die hornlose Schafrasse dann in die Niederlande. Gezüchtet wird das Ryeland-Schaf hauptsächlich von Hobbyhaltern wie Heijes, innerhalb der Rasse wird zwischen weißen und farbigen Tieren unterschieden. „Wir sind 2006 von Enschede nach Neugnadenfeld gezogen. Zu unserem Grundstück gehören auch mehrere Wiesen – unser Nachbar meinte, die müssten ja auch immer gemäht werden. So sind wir auf die Schafe gekommen“, erläutert Harry Heijes.

Nachbarschaft steht zusammen

Mit drei Schafen ging es so noch im selben Jahr los, von den Nachbarn gab es einen Ryeland-Bock geschenkt. In den zwei Herden von Heijes und seiner Ehefrau Rieky laufen derzeit 17 Schafe, vor wenigen Tagen ist das erste Lamm des Jahres geboren worden. 2009 erwarb der Niederländer einen Bock in seinem Heimatland, der bei einer großen Ausstellung den vierten Platz erreicht hatte. „Mir ist es wichtig, mit meiner Haltung einen Beitrag zum Erhalt der Rasse zu leisten und gute Tiere zu züchten“, sagt er. Mit Erfolg: Immer wieder werden Tiere ausgezeichnet, zuletzt im Januar 2017. Ein Schaf aus der Zucht in Neugnadenfeld konnte bei der Herdbuchversammlung in Woudenberg (unweit von Utrecht) mit 88 Punkten (Höchstzahl) den ersten Platz innerhalb des niederländischen Herdbuches belegen, dem rund 50 verschiedene Rassen angehören. „Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut“, erzählt Rieky Heijes, die ihren Mann begleitet hatte.

Wieder zuhause in Neugnadenfeld die nächste Überraschung: Im Garten hatten die Nachbarn ein großes Schild mit ihren Glückwünschen zum Zuchterfolg aufgestellt. „Das hat mich sehr gefreut, auch sonst sind wir hier in der Nachbarschaft gut aufgenommen worden“, freut sich Züchter Heijes.

Zutrauliche Tiere

Geld lässt sich mit der Hobbyzucht nicht verdienen. „Die Schafe kosten mich mehr, als sie bei Verkäufen einbringen“, berichtet Heijes. Herdbuchtiere des Wahl-Grafschafters sind in Belgien, den Niederlanden und in Bayern zu finden. Beim Besuch in Neugnadenfeld wird deutlich, dass den Heijes ihre Ryeland-Schafe sehr am Herzen liegen. Auf der Weide ist Harry Heijes schnell von seinen Schafen umringt und auch Gäste werden neugierig beschnuppert. Mit ihrem drolligen Aussehen und der Zutraulichkeit wird schnell klar, warum Heijes sein Hobby so viel Spaß bereitet.