Neumarkt ist für Schausteller „heißes Pflaster“

Nordhorn. Angekündigt werden diesmal „Attraktionen der Superlative“ wie etwa das höchste transportable Looping-Flugkarussell der Welt. Denn: „Höher, größer, schöner ist das inoffizielle Motto, unter dem die Stadt und der Schaustellerverband eine rekordverdächtige Mischung aus aufregenden Fahrgeschäften und lieb gewonnenen Kirmesklassikern zusammengestellt haben“, berichtet Henrik Eickelkamp, Pressesprecher der Stadt Nordhorn und Geschäftsführer des Schaustellerverbandes Nordhorn.

350 Bewerbungen von Schaustellern aus dem gesamten Bundesgebiet lagen dem Ordnungsamt für die Herbstkirmes vor. Doch nur 67 Schaustellerbetriebe konnten einen der heiß begehrten Stellplätze auf dem Neumarkt ergattern. Der gepflasterte Großparkplatz gilt in Schaustellerkreisen nicht nur dank seiner Versorgungsinfrastruktur für Strom oder Wasser als bundesweit vorbildlich: Als besonders attraktiv wird auch seine Lage inmitten der City bewertet, was die Kirmes mit zu einem echten Besuchermagneten macht und die Kassen der Schausteller auch zum Ende der Jahrmarktsaison erfahrungsgemäß noch einmal richtig klingeln lässt.

Kein Wunder also, dass zur Mai- oder Herbstkirmes stets viel mehr Anfragen von Schaustellern vorliegen, als es Plätze auf dem 12.800 Quadratmeter großen Neumarkt gibt. Schon jetzt weist Eickelkamp darauf hin, dass der Neumarkt für den Aufbau ab Sonnabend, 16. Oktober, ab 18 Uhr gesperrt wird: „Dort abgestellte Fahrzeuge müssen dann noch in der Nacht zum Sonntag abgeschleppt werden“, warnt der Geschäftsführer. Am Sonntag werden die Plätze für die Geschäfte ausgemessen, und ab Montag beginnt der Aufbau.

„Wir versuchen jedes Jahr, die Kirmes so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten“, sagt Eickelkamp zur Zusammenstellung der Marktbeschicker: „Wenn sich die Fahrgeschäfte und Buden ständig wiederholen, langweilen sich die Besucher.“ Diesmal werden einige hochmoderne Fahrgeschäfte erstmals von Freitag, 21. Oktober bis Dienstag, 25. Oktober, Station auf dem Neumarkt machen.

Karussell im Comic-Stil

So ist erstmals das Fahrgeschäft „Heroes“ auf der Nordhorner Kirmes zu erleben. „Dieses von der Gondel bis zur Schraube rundum liebevoll im Comic-Stil thematisierte Karussell ist in seiner Art noch nie da gewesen“, berichtet Eickelkamp.

Premiere feiert in Nordhorn auch die Überschlagschaukel „Gladiator“: Mit einer Gesamthöhe von 62 Meter gilt sie als das höchste transportable Looping-Flugkarussell der Welt.

Aus 50 Meter Höhe wird das Riesenrad „Around the World“ der Schaustellerfamilie Cornelius wieder einen faszinierenden Blick auf die Wasserstadt bieten. Bereits auf der Herbstkirmes 2014 war das Fahrgeschäft, das weithin sichtbar über die Kirmes ragt und mit 55.000 LED-Leuchten immer wieder in ein neues Licht getaucht wird, ein echter Blickfänger.

Lichteffekte sind auch die Spezialität der Betreiber der Geisterbahn „Scary House“. Eickelkamp: „Mit neuen, in den USA entwickelten Schock-Elementen wollen sie in ihrem Laufgeschäft die Kirmesgäste das Gruseln lehren.“ Ein absoluter Kirmes-Klassiker kommt mit dem Scheibenwischer „Super Dance“ der Firma Braun. Mit seinen 18 Sitzplätzen bietet das brandneue Geschäft luftige „Schleudergänge“ für seine Fahrgäste.

Längst nicht so rasant, dafür aber aufregend auf eine ganz andere Art und Weise, geht es im „7D-Kino“ zu. Bei diesem Filmerlebnis der anderen Art werden die aus dem Kino bekannten 3D-Brillen um weitere „Dimensionen“ ergänzt: Etwa um Sitze, die sich in alle Richtungen bewegen, und um einige weitere Spezialeffekte. Damit sollen die Gäste vollends in den Film eintauchen. Zudem kündigt der Schaustellerverband Traditionsgeschäfte wie das Rundfahrgeschäft „Schlittenfahrt“ mit seinen schwingenden Gondeln auf einer Berg- und Talfahrt und den Autoskooter „Music Hall“ an.

Fest für die Familie

Seine familienfreundliche Seite zeigt die Herbstkirmes wieder mit den Kinderfahrgeschäften – darunter die Familienachterbahn „Crazy Jungle“ – und vielen Spielbuden. Ein breites gastronomisches Angebot sowie Kirmesspezialitäten sollen das Volksfest-Erlebnis für die ganze Familie komplett machen. Am Montag bieten die Schausteller mit dem Familientag traditionell besondere Vergünstigungen für Familien an. Auch die Lebenshilfe Nordhorn ist dann wieder bei den Schaustellern zu Gast. Ihren Höhepunkt findet der Jahrmarkt mit dem großen Abschlussfeuerwerk am Dienstag um 22 Uhr.

„Die Mischung aus lieb gewonnenen Traditionen und moderner Vergnügungstechnik ist einfach einmalig und macht unsere Herbstkirmes immer wieder zu etwas Besonderem“, meint Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling über das beliebte „Volksfest mit Herz“, das alljährlich Besucher aus der gesamten Region und den Niederlanden nach Nordhorn zieht. Am Freitag wird Berling die Herbstkirmes um 15 Uhr gemeinsam mit Werner Wegener aus Ankum, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Nordhorn, traditionell einläuten.

Der Schaustellerverband Nordhorn ist ein Zusammenschluss der Schausteller, die regelmäßig auf den Volksfesten in Nordhorn und Umgebung mit ihren Ständen und Fahrgeschäften vertreten sind. Gemeinsam koordinieren die Mitglieder etwa die Werbung für Nordhorns Herbst- und Maikirmes und vertreten ihre Interessen gegenüber der Politik und den Stadtverwaltungen. Zweiter Vorsitzender ist seit 2015 der Nordhorner Alois Braun.

Der Schaustellerverband Nordhorn ist Mitglied im Deutschen Schaustellerbund, dem 90 Verbände aus dem gesamten Bundesgebiet angehören.