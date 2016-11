Nico Rosberg reif für den Formel-1-Titel

Mehr aus diesem Ressort

Vereine, die schon lange zur Fußball-Bundesliga gehören und häufig junge Spieler einsetzen, erhalten künftig einen höheren Anteil an den milliardenschweren TV-Geldern. mehr...

Die Ancelotti-Bayern geben Rätsel auf. Der Frust-und-Frost-Abend in Rostow führt zu einer Situation, die es seit Jahren nicht gab. Beim großen Präsidenten-Comeback wird auch RB Leipzig aktiv mitmischen. mehr...

Auf das 0:1 in Dortmund lassen die Bayern ein 2:3 in Rostow folgen. Nach dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung ist auch Platz eins in der Champions-League-Gruppe futsch. Noch sei „nichts Dramatisches“ passiert, sagt Kapitän Lahm. Aber der Druck nimmt rasant zu. mehr...