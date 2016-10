Neuenhaus. Nach dem ursprünglichen Plan wären die Bauarbeiten am Sonntag, 16. Oktober, beendet worden. Doch der Baubeginn an der B403 zwischen Neuenhaus und Uelsen ist in den vergangenen Wochen immer wieder verschoben worden. Zuerst war es fehlendes Mischgut, dann fehlte eine Großfräse, die zu der Verzögerung geführt haben.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/niedergrafschaft-b403-seit-montag-voll-gesperrt-169680.html

Die Vollsperrung hat Christian Hillgruber von der Landesbehörde für Straßenbau am Montag bestätigt. Die Strecke zwischen Neuenhaus und Uelsen ist nun bis zum 30. Oktober gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert und in der folgenden interaktiven Karte eingetragen.

Ein Leser informierte die GN, dass am Freitag an der Bundesstraße überraschend Hinweisschilder aufgestellt wurden, auf denen die Vollsperrung der B403 ab Montag, 17. Oktober, angekündigt wird.

Zuletzt hieß es deswegen aus der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, dass der Baustart voraussichtlich am 20. Oktober sei und die Vollsperrung ab dem 25. oder 26. Oktober eingerichtet werde. In der vergangenen Woche stand ein möglicherweise vorgezogener Baustart im Raum. Ein offizieller Termin wurde aber nicht genannt.

