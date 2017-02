Niederländer suchen mutmaßlichen Sexualstraftäter

gn Vriezenveen. Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Sonntag am Harmsenweg im niederländischen Vriezenveen bei Almelo aus dem Auto heraus eine junge Frau angesprochen und versucht sie ins Auto zu ziehen, teilte die Polizei mit. Das Opfer wehrte sich, kratzte den Täter und konnte sich dadurch befreien. Der Mann hatte dem Mädchen bereits in den Intimbereich gegriffen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter in Deutschland wohnt oder sich dort regelmäßig aufhält. Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hat kurzes blondes Haar und links einen kleinen silbernen Ohrring. Außerdem war er mit einem weißen geschlossenen Kastenwagen unterwegs. An dem Fahrzeug waren deutsche Kennzeichen angebracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05924 78920 bei der Bundespolizei Bad Bentheim zu melden.