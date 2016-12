Niehues-Cabriolet: Führt Spur nach Saudi-Arabien?

Zwei der drei Niehues-Töchter in einem luxuriösen Maybach-Cabriolet der 1920er-Jahre vor dem Haus Denk an der Bentheimer Straße in Nordhorn. Heute ist hier ein exklusives Einrichtungsgeschäft zu Hause. Foto: Sammlung Zahn

Die weiße Villa der Familie Niehues an der Bentheimer Straße in Nordhorn (Standort des heutigen Amtsgerichts). Nach dem Zweiten Weltkrieg zog hier für viele Jahre die britische Militärkommandatur ein. Foto: Sammlung Zahn

Das nagelneue Cabriolet auf Basis eines Wanderer W 25 K wurde 1937 vor seiner Auslieferung nach Nordhorn durch Chefkonstrukteur Helmut Schwandner vor dem Firmensitz des Karosseriebetriebes Wendler an der Lederstraße in Reutlingen für das Firmenarchiv fotografiert. Foto: privat

Nordhorn. Existiert der vierrädrige Traum einer blechbeplanktem formschönen Holzkonstruktion, die ab 1937 die Aufmerksamkeit auf den damaligen Nordhorner Straßen erregte, tatsächlich noch? Ist er womöglich Teil einer Oldtimer-Sammlung eines Ölscheichs aus Saudi-Arabien? Diese Fragen beschäftigen zurzeit einige Grafschafter Oldtimerliebhaber.

Zunächst wurde von Kennern der deutschen Oldtimerszene gegenüber den GN bezweifelt, dass das zweisitzige Cabriolet aus Nordhorn den Zweiten Weltkrieg überstanden haben könnte. Im Sommer dieses Jahres deuteten glaubhafte Aussagen der beiden Nordhorner Zeitzeugen Hermann Schüssler und Bernd Horstmann daraufhin, dass das Fahrzeug – ausgestattet mit einem Kompressor und mit in die Frontpartie eingelassenen Scheinwerfer im Stil des damaligen Marktkonkurrenten BMW 328 – noch in den 1960er-Jahren auf den Grafschafter Straßen unterwegs war.

Zeitzeugen erinnern sich

„Ich habe in dieser Zeit in der Fernmeldetechnik gegenüber dem Spinnerei-Hochbau der Firma NINO gearbeitet und war mit dem Juniorchef Bernhard ‚Bubi‘ Niehues befreundet“, erzählt Schüssler im GN-Gespräch und ergänzt: „Ich habe ,Bubi‘ seinerzeit des Öfteren mit dem Wanderer-Cabriolet auf das NINO-Betriebsgelände kommen und fahren sehen.“ Die Karosserie soll dunkelblau lackiert gewesen sein, erinnert sich der heute 83-jährige selbstständige Nordhorner. Auch Unternehmer Bernd Horstmann entsinnt sich der Existenz des bislang verschollenen Wanderer-Cabriolets: „Ich bin als junger Mann bei Heti Denk sogar einmal mitgefahren, als sie mit dem Cabrio in der Innenstadt unterwegs war“, sagt der agile Nordhorner Geschäftsmann und Schwimmsportler auf GN-Anfrage zur offensichtlichen automobilen Leidenschaft einer der drei Niehues-Töchter.

Mehrere Grafschafter Geschäftsleute mit Faible für automobile Schätze sind aufgrund der vergangenen GN-Recherche aufmerksam auf das verschollene Relikt aus den „goldenen“ Zeiten der Nordhorner Textilfirma Niehues & Dütting geworden: Die Suche nach dem Niehues-Cabriolet, die Möglichkeiten einer Wiederbeschaffung des Original-Fahrzeugs und der damit verbundenen „Rückgabe eines Stücks Nordhorner Textilgeschichte“ als Leihgabe an das Stadtmuseum sollen in nächster Zeit verstärkt beziehungsweise sondiert werden.

Ist das Auto im Besitz eines Scheichs?

Experten vermuten, dass von den insgesamt fünf Chassis Wanderer W 25 K, die bei Wendler in Reutlingen eine Sonderkarosserie bekamen, weltweit noch zwei existieren – eine davon ist vor rund zwei Jahren vom englischen Auktionshaus „Bonhams“ für knapp 700.000 US-Dollar an einen amerikanischen Sammler versteigert worden. Mehrere unabhängige Experten in Sachen rare Oldtimer sehen daher die Chance als „relativ hoch“ an, dass es sich bei dem zweiten noch verbliebenen Wendler-Cabrio auf Wanderer-Basis allein schon rechnerisch um eben das dunkelblaue Schätzchen aus Nordhorn handeln – und es Teil einer Sammlung eines Scheichs aus Saudi-Arabien sein könnte.

Zwei Auktionshäuser sind den GN bei den Recherchen behilflich: Das Unternehmen „Automobilia Ladenburg“ will den Käufer einer Original-Pause für die fünf Wendler-Sonder-Chassis dazu überreden, das vor zwei Jahren ersteigerte Dokument nach Nordhorn zu verkaufen. Das Auktionshaus „Bonhams“ hat sich bereit erklärt, seinen Stammkunden in Sachen Oldtimer die besondere Historie des Niehues-Cabriolets nahe zu bringen und zur Einlieferung bei einer der nächsten Auktionen zu bewegen – falls vorhanden.