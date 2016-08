„Niemals aufgeben war unser Motto“

Bad Bentheim. „Ich wünschte, du könntest verstehen, wie es ist, am Morgen zu Arbeit zu gehen, nachdem du den Großteil der Nacht bei einem Großfeuer verbracht hast und etliche Tiere verbrannt sind.“ – „Ich wünschte, du könntest nach dem Unfall die Eltern sehen, wenn ich mit einem Polizisten vor der Tür stehe und wir halten die Mütze des Kindes in der Hand“.

Nachdenklich steht Wilfried Baltruschat im Flur des Bad Bentheimer Feuerwehrhauses. An der Wand hängt ein großes eingerahmtes Poster, auf dem Sätze wie diese stehen. Eine Nacht bei einem Großfeuer haben der Bentheimer Stadtbrandmeister und seine Kameraden zwar nicht hinter sich, doch die Suche nach dem Vermissten Werner Förster aus Bad Bentheim hat tiefe Spuren bei den Feuerwehrleuten hinterlassen.

Gute Zusammenarbeit

807 Stunden reine Suchzeit waren es, hat Matthias Hagerott ausgerechnet. Durchschnittlich 1173 Kilometer haben allein die Bentheimer Feuerwehrleute hinter sich gebracht, drei Tage lang waren die Kameraden mit 108 Leuten unterwegs, die Daten der Feuerwehren aus Gildehaus und Schüttorf, die ebenfalls intensiv suchten, noch nicht miteingerechnet. Die Zusammenarbeit mit den anderen Wehren und Rettungskräften hebt Baltruschat ausdrücklich hervor. „Das war eine herausragende Arbeit von allen Beteiligten.“

„Am ersten Tag haben wir noch bis 4 Uhr in der Nacht gesucht“, sagt Hagerott. Doch Werner Förster haben sie trotz des Großaufgebotes von Feuerwehr, Polizei und Rettungshundestaffel nicht gefunden. Der 82-Jährige war am vergangenen Donnerstagnachmittag von einem Rundgang nicht zur Wohnanlage „An der Mühle“ zurückgekommen (die GN berichteten).

„Das ist schon frustrierend“, sagt Baltruschat, der in seiner Laufbahn bei der Freiwilligen Feuerwehr schon viel erlebt hat. „Es ist das erste Mal, dass wir einen Vermissten nicht finden konnten.“ Nachdem die Polizei die Suche am Sonnabend offiziell beendet hatte, machten die Bentheimer Kameraden trotzdem weiter. „Wenn das Nordhorner Open-Air als Großveranstaltung nicht gewesen wäre, dann wären wir sicherlich noch viele mehr gewesen“, sagt Pressewart Oliver Loh. „Wir haben uns in dieser Phase alle gegenseitig motiviert, haben uns immer wieder gesagt, dass wir alle anderen auch gefunden haben. Niemals aufgeben war unser Motto an dem Abend.“

Dass die Suche ohne Ergebnis blieb, nagt an den Feuerwehrmännern. „Wir haben uns zum Schluss an jeden Strohhalm geklammert und alles probiert“, sagt Matthias Hagerott. Auch als die Feuerwehrmänner nach der langen Nacht erschöpft ins Bett fielen, ließ vielen der Fall keine Ruhe. „Schlafen kann man dann nicht wirklich. Man denkt schon viel darüber nach, ob man nicht irgendwo noch suchen könnte“, sagt Hagerott. „Doch wo sollen wir noch suchen?“, fragt Wilfried Baltruschat und zuckt mit den Achseln. „Wir werden alle eine Zeit brauchen, um diesen Misserfolg zu verarbeiten. Es ist im Grunde so, als wenn wir bei einem Verkehrsunfall ein Unfallopfer aus dem Auto herausschneiden und die Person stirbt, bevor wir sie befreit haben“, erklärt der Stadtbrandmeister. „Man fragt sich dann auch, ob man schnell genug war. In dem Augenblick funktioniert man einfach nur, doch später, wenn man alleine ist, hat man viel Zeit zu überlegen.“ Wichtig sei in so einem Fall, dass man darüber rede. Das bestätigt auch Matthias Hagerott. „Es hilft, wenn man anschließend gemeinsam im Feuerwehrhaus sitzt und miteinander spricht.“

„Wir haben alles getan, was möglich ist“

Vorwürfe, dass die Suche nach Werner Förster erfolglos blieb, machen sich die Kameraden aber nicht. „Wir haben alles getan, was möglich ist. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo es dann für einen selber gefährlich wird“, erinnert Hagerott an die extremen physischen und psychischen Belastungen. „Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei der Familie und bei der Heimleitung“, sagt Wilfried Baltruschat.

Der Wille, den Vermissten doch noch irgendwo zu finden, ist weiterhin ungebrochen. Auch wenn sie privat unterwegs sind, schweifen die Blicke ab auf Felder, Wiesen, Gräben oder andere Gewässer. „Man fährt auf dem Nachhauseweg auch schon mal den ein oder anderen Umweg über Feldwege oder kleine Gassen, um dort noch einmal nachzusehen“, sagt Matthias Hagerott. Die Hoffnung geben sie nicht auf. Die Kameraden würden nur zu gern bei den Angehörigen klingeln und eine frohe Botschaft überbringen.