Niklas Schmidt eröffnet Praxis für Ergotherapie

am Nordhorn. Plötzlich und unerwartet kann es einen jeden von uns erwischen, das wir durch eine Krankheit oder eine Schädigung infolge eines Unfalls in unserer Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden. Ein Schlaganfall, ein Schädel-Hirn-Trauma oder neurologische Verletzungen führen oft zu komplexen Störungsbildern wie Lähmungen, Störungen im Bereich der Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Sinnesreizen sowie zu Einschränkungen im Bereich der Merkfähigkeit, der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses.

Abhilfe bei diesen Erkrankungen leistet Niklas Schmidt, der vor Kurzem an der Denekamper Straße 4 in Nordhorn eine Praxis für Ergotherapie eröffnet hat. Die Bandbreite der von ihm angebotenen Behandlungen erstreckt sich vom kognitiven Training über kunsthandwerkliche Techniken bis hin zur Einübung von alltagsrelevanten Handlungsabläufen und zu körperbetonten Arbeiten in Form von Gleichgewichtstraining und Koordinationsübungen.

Gemeinsam mit der Praxis für Physiotherapie von Jörg Wagner besteht unter einem Dach ein interdisziplinäres therapeutisches Angebot.

Nähere Informationen: E-Mail info@ergotherapie-praxis-schmidt.de, Internet www.ergotherapie-praxis-schmidt.de