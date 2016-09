Nina aus Nordhorn im Land der Tausend Seen

Hyvää päivää! Mein Name ist Nina Koernig, ich bin gebürtige Nordhornerin, aber momentan verbringe ich mein 10. Schuljahr in Finnland. Hier lebe ich mit meiner Gastfamilie in einem Haus am See.

Diese Familie besteht aus einem Vater und einer Mutter (beide Ärzte), einer älteren und jüngeren Schwester und zwei Zwergpudeln. Ich gehe auf eine Schule, die in etwa der gymnasialen Oberstufe entspricht, genannt lukio, und lerne Finnisch.

Vor circa einem Jahr war es endlich so weit: Ich war alt genug, um ein Austauschjahr zu machen. Somit begann alles mit einer Anmeldung bei Youth for Understanding, einer ehrenamtlichen Organisation für internationalen Schüleraustausch. Von Japan über Neuseeland bis in die Vereinigten Staaten gab es viele Möglichkeiten, einen Einblick in andere Kulturen zu erhalten. Warum aber sollte ich um die halbe Welt reisen, wenn es fremde Kulturen und andere Sprachen direkt nebenan in Europa gibt? Finnland – das Land der tausend Seen, unberührter Natur, langer Winterabende und Sauna. Das hörte sich für mich perfekt an.

Ein typisch finnischer Sommer

Ende Juli ging es mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Helsinki. Zusammen mit 70 anderen Austauschschülern aus aller Welt lernte ich Grundlagen der finnischen Kultur und Sprache, dann wurden wir zu unseren Gastfamilien entlassen. In meinem Fall bedeutete das eine dreieinhalbstündige Autofahrt von der Küste Südfinnlands auf idyllischen Landstraßen ins grüne Mittelfinnland.

Hier erlebte ich einen typischen finnischen Sommer: vom Blaubeerpflücken im Wald über Sommersuppe und Erdbeerkuchen bis hin zu Sauna und Schwimmen in kalten Seen und Flüssen. Mit dem Schulbeginn lernte ich direkt andere Jugendliche kennen. Und obwohl die Menschen hier oft ruhiger sein können – richtig schüchtern war niemand. Schüler und Lehrer helfen gerne und auch die Schule an sich ist toll. Jedes Fach alle sechs Wochen neu frei wählen zu können, ist fantastisch und ich durfte sogar an einem schulischen Chemie-Laborkurs teilnehmen! In der Schule schreibt man ausschließlich mit Bleistiften, Fehler sind so einfacher zu berichtigen. Die Schüler rufen die Lehrer beim Vornamen oder einfach „ope“ (kurz für „opettaja“ – Lehrer) und geduzt wird hier sowieso jeder, ob alt oder jung. „Te“, also „Sie“ – so wurde mir erklärt – würde man nur den Präsidenten ansprechen.

An Nachmittagen bin ich bei Freunden, spiele Fußball oder bin in der nächsten größeren Stadt, Jyväskylä, wo es auch eine richtige Innenstadt mit Kino, Theater, Läden und einer Bücherei gibt, in der mein Finnisch-Sprachkurs stattfindet.

Langsam werden die Tage kürzer

In den über zwei Monaten hier hat sich schon einiges verändert: Meine Schulwege sind dunkel geworden und Minusgrade selbst am Tag sind nun keine Seltenheit mehr. Mit Beginn des Oktobers wurden die Tage rapide kürzer und ich bin nur froh über die Sauna im Haus meiner Gastfamilie (eine eingebaute Sauna in jedem Haus ist die Regel in Finnland). Eine andere, wunderbare Veränderung ist die Verwandlung der grünen Natur in eine rot-gelb-braune Blätterlandschaft – im Herbst sieht man die Vielfalt der Flora und Fauna nochmal deutlicher. Für den Farbwechsel der Blätter im Herbst gibt es im Finnischen ein Wort: Ruska.

Auch die Tiere kommen jetzt mehr zum Vorschein. Eichhörnchen rennen überall auf den Wegen zurück in den nächsten Wald und nachdem die Jagdsaison vor kurzem angefangen hat, muss man beim Autofahren aufpassen, da die gejagten Elche dazu neigen auf die offenen Schnellstraßen zu laufen. Schutz für Elche und Fahrer bilden „Elchzäune“, die die meisten Unfälle verhindern. Ein weiteres wunderschönes Naturphänomen, das jetzt zu sehen ist, sind die Nordlichter – die atemberaubend schön sind.

Mit der Zeit lerne ich auch immer besser Finnisch, ich spreche mit Freunden im Unterricht und kann den gröbsten Smalltalk halten. Ich schreibe alle neu gelernten Wörter auf und habe Freude daran, neue Aspekte der Sprache zu entdecken. Zugegeben: Finnisch ist nicht einfach, aber es besteht nicht die Möglichkeit es mit irgendeiner anderen Sprache zu verwechseln, die ich bisher gelernt habe. Selbst die „neuen“ finnischen Wörter wie „turisti“ oder „presidentti“ sind klar durch das „i“ am Ende zu erkennen.

Bis zum nächsten Mal aus dem langsam dunkler werdenden Finnland!