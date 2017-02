Nitratwerte teilweise deutlich zu hoch

Video Interview zu Nitratwerten in der Grafschaft Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.

Nordhorn. Das Grundwasser in Deutschland ist weiterhin stark mit Nitrat belastet. Das geht aus dem aktuellen Nitratbericht der Bundesregierung hervor. Im Berichtszeitraum von 2012 bis 2014 wurden an 28 Prozent der Messstellen überhöhte Werte festgestellt – erlaubt sind nur 50 Milligramm pro Liter Wasser. Insbesondere in Niedersachsen wurden deutliche Überschreitungen festgestellt. Das trifft auch auf einige Bereiche der Grafschaft Bentheim zu. Auf GN-Anfrage übermittelte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit Sitz in Norden die Messwerte für die Grafschaft. Fünf Messstellen gibt es im Landkreis , die entsprechende Daten für den Nitratbericht des Bundes geliefert haben. Neben diesen fünf Messpunkten gibt es im Landkreis nach NLWKN-Angaben insgesamt 37 weitere Messstellen, an denen regelmäßig die Nitratkonzentration bestimmt wird.

Auffällig an den für den Bundesbericht relevanten Messpunkten sind insbesondere die Werte der Station Echtelerfeld I. Mit 312,10 mg pro Liter wurde der Höchstwert des Landkreises hier am 1. März 2012 gemessen. Bis 2014 hat sich das kaum verändert. Weniger stark als in Echtelerfeld aber dennoch über der 50 mg-Grenze liegen die Werte an der Messstation Gildehaus-Süd. 125,28 mg wurden etwa am 28. Mai 2013 gemessen.

Keine Auffälligkeiten gibt es dagegen an den Messpunkten Wietmarschen-Lohne I und Wilsum I. Alle durchgeführten Messungen im Berichtszeitraum lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Das trifft auch auf die Ergebnisse aus Hestrup zu, bis auf zwei sehr geringe Werte (0,66 mg und 0,49 mg) aus 2012 beziehungsweise 2013. Auch an den weiteren Messstellen schwanken die Werte stark. 102 mg sind es beispielsweise in Esche, 128 mg in Isterberg, 0,45 in Füchtenfeld, ebenso wie in Quendorf.

„Wenn die Werte überschritten werden, dann liegt das in der Regel daran, dass die Landwirte zuviel Gülle ausfahren“, erklärt Herma Heyken, Pressesprecherin des NLWKN. Damit die hohen Nitratwertte im Grundwasser keine Gefahr für das Trinkwasser darstellen, wird dieses – wenn nötig – mit reinem Grundwasser gemischt, erklärt Johannes Schnieders, Geschäftsführer der Stadtwerke Neuenhaus. „Noch kann die Grenze von 50 mg durch Mischen eingehalten werden“, sagt Martin Oskamp vom Gesundheitsamt. Schwierig wird es allerdings, sollte das eines Tages nicht mehr möglich sein. „Dann muss das Wasser gefiltert werden. Und das ist sehr energieaufwändig und kostenintensiv“.

Dass sich die Verbraucher trotz der teilweise hohen Nitratwerte im Grundwasser keine Sorgen um das Trinkwasser machen müssen, zeigen die Werte der einzelnen Wasserwerke. Am Wasserwerk Füchtenfeld liegt der Nitratwert bei 7,7 mg pro Liter Wasser, ebenso in Osterwald. In Getelo sind es immerhin schon 27 mg. Die nvb weist für das Trinkwasser in Nordhorn einen Wert 4 mg auf. 23 mg pro Liter sind es im Trinkwasser des Wasserwerks Ahlde im Emsland, das auch Schüttorf versorgt. Einen Nitratgehalt von 5,8 mg enthält das Trinkwasser des Werkes in Hagelshoek.

Nitrat

Nitrat ist ein Salz, das für den Menschen nicht schädlich ist. „Im Körper wandelt es sich allerdings zu Nitrit“, erklärt Dr. Christine Kües, Ärztin beim Kreisgesundheitsamt. Das Nitrit blockiert den inneren Sauerstofftransport durch das Blut. „Insbesondere Säuglinge sind hier gefährdet, da bei ihnen ein entsprechendes Enzym zum Schutz noch nicht aktiv ist“, erklärt Kües. Zudem können sich im Körper sogenannte Nitrosamine bilden, die möglicherweise krebserregend sind. „Das ist zwar nicht nachgewiesen, aber möglich“, sagt Kües. Alle Nitratwerte unterhalb der 50-mg-Grenze gelten als unbedenklich.

Ein Interview mit Kreislandwirt Hermann Heilker lesen Sie in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.