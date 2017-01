Noch 23 Vermisste nach Lawinenunglück an Berghotel

dpa Rom. Drei Tage nach dem Lawinenunglück im Erdbebengebiet werden am zerstörten Berghotel Rigopiano in Italien noch 23 Menschen vermisst. Dies teilte die Präfektur der Provinz Pescara mit, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Bis zum Samstag wurden neun Menschen von den Rettern lebend aus Trümmern und Schnee geborgen. Zwei weitere überlebten, weil sie sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs am Mittwochnachmittag gerade außerhalb des Gebäudes aufhielten.