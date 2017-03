Noch Beratungsbedarf bei „Jung kauft Alt“

Bad Bentheim. Noch weiteren Beratungsbedarf sehen die Fraktionen im Bad Bentheimer Bauausschuss beim Thema „Jung kauft Alt“. Die Beschlussempfehlung wurde daher zunächst wieder an die Fraktionen verwiesen. Zuvor war der ursprüngliche Beschlussvorschlag zur Weiterentwicklung des Förderprogramms noch abgeändert worden. So soll es künftig unter dem Arbeitstitel „Kauft Alt“ weiterentwickelt werden. Es sieht ohne eine Altersbegrenzung der antragstellenden Person die Förderung sowohl eines Altbaugutachtens als auch die des Erwerbs eines Altbaus vor. Die Förderung eines Gutachtens soll zunächst, im Rahmen des „Leader-Projekts“, mit 1000 Euro pro Fall dotiert werden. Der tatsächliche Erwerb soll über den Förderzeitraum von jeweils fünf Jahren mit maximal 1500 Euro pro Jahr bezuschusst werden.

Grundsätzlich bestand bei den Ausschussmitgliedern Einigkeit darüber, dass ein solches Programm sinnvoll sei. Jedoch benötige man weitere Informationen. So lägen etwa keine Daten vor, wo überhaupt leerstehende ältere Gebäude seien. „Wir haben noch Chancen, daran zu arbeiten. Es läuft aber nicht von selbst“, unterstrich Bernhard Hofste (SPD). „Das ist auch nur ein Vorschlag, wo wir hinwollen“, sagte Peter Wiering (FDP). Bürgermeister Dr. Volker Pannen kündigte an, dass im Verwaltungsausschuss am kommenden Mittwoch Zahlen aus Hiddenhausen präsentiert werden sollen. „Wir werden bis dahin auch klären, ob Informationen über Leerstände etwa über die Zahlen des Trinkwasserverbrauchs zu bekommen sind“, sagte Pannen.

Weitere Tagesordnungspunkte, über die es abzustimmen galt, wurden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit an den nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss (VA) verwiesen. So die Aufstellungsbeschlüsse für den Bebauungsplan zwischen Stegehoek und Ochtruper Straße sowie den ehemaligen Spielplatz Querstraße. „Wir müssen weiterkommen“, begründete Erster Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens auf GN-Anfrage. „Wir können die Dinge nicht bis zur nächsten Bauausschusssitzung am 15. Mai liegenlassen und es gibt auch keine Zeit für weitere Termine.“

Auch die Änderung des Bebauungsplanes „Kompostierungsanlage Stemberg-Deters“ wurde an den VA verwiesen. Die Firma Olde Bolhaar möchte nördlich der Fahlstiege und westlich der Straße „Am Görfeld“ ihr Betriebsgelände erweitern. In diesem Zusammenhang wird die Stadt einen neuen Verbindungsweg zwischen „Am Görfeld“ und „Holter Diek“ bauen. In der Bauausschusssitzung äußerten Anwohner ihren Unmut darüber, dass sie von der Stadt nicht ausreichend über die Maßnahme informiert worden seien. „Wir werden da zeitnah das Gespräch mit den Anwohnern suchen“, kündigte Jürriens im GN-Gespräch an.