Noch immer nicht alle Flüchtlinge zentral erfasst

Bis Ende September sollten alle Flüchtlinge in Deutschland in einem zentralen Datensystem registriert sein - und möglichst auch ihren Asylantrag gestellt haben. Doch ganz ist das noch nicht geschafft.

dpa Nürnberg. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat sein selbstgestecktes Ziel verfehlt, bis Ende September alle Flüchtlinge in einem zentralen Datensystem zu erfassen.

In den meisten Bundesländern ist die Nach-Registrierung inzwischen abgeschlossen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Vor allem Hessen hinkt bei der Erfassung jedoch hinterher.

870 Asylsuchende wurden dort nach Angaben des Sozialministeriums noch nicht erkennungsdienstlich behandelt. Spätestens Mitte Oktober sollen dann aber auch in Hessen alle Flüchtlinge zentral registriert sein, wie Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) der dpa sagte. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt noch knapp 80 Menschen nicht auf diese Art erfasst.

Aufgrund der extrem hohen Flüchtlingszahlen im vergangenen Jahr war das Bundesamt bei der Registrierung der Menschen und der Annahme der Asylanträge nicht mehr hinterhergekommen. Im sogenannten Easy-System, das die Erstverteilung der Flüchtlinge auf die Bundesländer regelt, wurden 2015 zunächst mehr als eine Million Menschen erfasst - jedoch ohne Name und andere persönliche Daten. Inzwischen geht das Bundesinnenministerium davon aus, dass im Vorjahr tatsächlich etwa 890 000 Asylsuchende nach Deutschland kamen.

Davon sind inzwischen etwa 820 000 Menschen im sogenannten gemeinsamen „Kerndatensystem“ registriert - mit Fingerabdrücken, Foto und Personalien. 50 000 wurden zunächst zwar ebenfalls registriert, reisten dann aber wohl weiter Richtung Skandinavien oder zurück in ihre Heimat - und landeten deshalb nicht in dem neuen Datensystem. Weitere 20 000 waren unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die bislang noch keinen Asylantrag gestellt haben und deshalb nicht dort erfasst sind.

Schätzungen zufolge konnten anfangs 300 000 bis 400 000 Menschen keinen Asylantrag stellen und wurden damit auch nicht zentral erfasst. Diese sogenannte Easy-Gap (Easy-Lücke) sorgte für große Diskussionen. Bei den Ländern waren die Schutzsuchenden zwar in der Regel bekannt, jedoch nicht zentral beim Bund. BAMF-Chef Weise hatte angekündigt, bis Ende September werde diese Lücke geschlossen sein. Dann werde niemand mehr im Land sein, „der keinen Asylantrag gestellt hat und uns nicht bekannt ist“, sagte Weise damals.

Für die einheitliche Registrierung der Menschen im Kerndatensystem, auf das verschiedene Behörden zugreifen können, ist das BAMF jedoch auf die Hilfe der Länder angewiesen. Diese müssen die Flüchtlinge, die bereits auf die Kommunen verteilt worden waren, zu den Registrierungs- und Außenstellen des BAMF bringen.

In Schleswig-Holstein ist die „Easy-Lücke“ laut Innenminister Stefan Studt (SPD) bereits seit Mitte September abgearbeitet. Auch in Berlin, Hamburg, Bayern und Sachsen gibt es keine nicht registrierten Flüchtlinge mehr. Alle Altfälle seien inzwischen „nacherfasst“, teilte etwa das Innenministerium in Dresden mit.

Mecklenburg-Vorpommern hatte schnell eine „Registrierungsstrecke“ eingerichtet, in der pro Tag 200 Flüchtlinge erfasst werden konnten. Damit sei erreicht worden, dass sich kein Berg unerledigter Fälle aufgebaut habe, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin. Auch in Baden-Württemberg sind alle Flüchtlinge registriert, wie ein Sprecher des Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Alle Menschen hätten somit ihren Asylantrag stellen können: „Die letzte Buszuführung zur BAMF-Außenstelle erfolgte am 22. September 2016.“

In Sachsen-Anhalt gab es laut dem Innenministerium in Magdeburg Ende September noch knapp 80 Flüchtlinge, die noch keinen Asylantrag stellen konnten. Weil es nur noch so wenige Menschen seien, würden diese nicht mehr gesammelt zum BAMF gebracht, sondern sollten einzeln zur Antragsstellung eingeladen werden. „Es ist davon auszugehen, dass im Ankunftszentrum zeitnah eine Abarbeitung der noch offenen Fälle erfolgt.“

Ein Sprecher des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen sagte: „Wir sind zuversichtlich, dass wir es wie vereinbart schaffen werden, bis Ende September alle eingereisten Flüchtlinge zu registrieren.“

Inzwischen werden alle neu ankommenden Asylbewerber schon bei ihrem ersten Kontakt mit deutschen Behörden registriert. Ihre Identität wird erfasst und ihre Daten zwischen den Behörden ausgetauscht.