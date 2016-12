Noch viele Vermisste nach Feuer bei Party in Oakland

dpa Oakland. Bis zu 40 Tote befürchten die Rettungskräfte nach dem Brand in einer Lagerhalle in Oakland in Kalifornien. Die Bergungsarbeiten sind schwierig und es werden noch viele Menschen vermisst. Mindestens neun Partygäste starben. In dem zweistöckigen Gebäude war am Freitagabend Ortszeit aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Schätzungsweise 50 bis 100 Leute hatten sich zu einer Party getroffen. Die Lagerhalle hatte keine Sprinkleranlage und die Rauchmelder waren wohl nicht aktiviert.