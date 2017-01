Nordhorn ruht am Sonntag – Salzbergen shoppt

Während in Nordhorn die Geschäfte am Sonntag nach Verdi-Einspruch und Gerichtsentscheid geschlossen bleiben, geht 25 Kilometer weiter östlich der verkaufsoffene Sonntag in Holsterfeld/Gemeinde Salzbergen über die Bühne.

sk/tk Salzbergen/Nordhorn. Das bestätigte am Freitag die Gemeinde Salzbergen der in Rheine erscheinenden Münsterländischen Volkszeitung. „Wir sind von der Gewerkschaft Verdi diesbezüglich nicht kontaktiert worden“, sagte demnach Hermann Niemeyer, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung im Salzbergener Rathaus, auf Anfrage.

In anderen Orten wurden die geplanten verkaufsoffenen Sonntage hingegen abgesagt: Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte in dieser Woche den „Nordhorner Neujahrsgruß“ auf Antrag von Verdi gekippt. Vertreter der Kreisstadt zeigten sich von der Entscheidung „überrascht“.

Auch in Recke sollten die Geschäfte am 8. Januar öffnen, doch die „Wirtschaftsinitiative Recke“ hatte den verkaufsoffenen Sonntag abgesagt, nachdem die Gewerkschaft in einem Schreiben mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Sonderöffnung gedroht hatte. Das „Osnabrücker City Marketing“ hatte bereits im Dezember seinen Antrag auf den verkaufsoffenen Sonntag am 8. Januar zurückgezogen.

Video Warum Nordhorns Geschäfte Sonntag geschlossen bleiben Der verkaufsoffene Sonntag am 8. Januar in Nordhorn fällt aus. GN-Redakteur Rolf Masselink erklärt im Redaktionstalk mit Steffen Burkert die Hintergründe.

„Eine vernünftige Regelung wäre für die verkaufsoffenen Sonntage wichtig“, sagte Fachbereichsleiter Niemeyer in Salzbergen. „Ich gehe davon aus, dass der Gesetzgeber reagieren muss“, sieht er die Politik in der Pflicht. Eine Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft Verdi könne mit Blick auf weitere verkaufsoffene Sonntag im Laufe des Jahres aber „durchaus noch kommen“.

Entspannter blickt Ulrike Meier von der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderung der Stadt Rheine (EWG) auf das Thema: „Wir hier in Rheine haben frühzeitig reagiert und gemeinsam mit der Stadt, den innerstädtischen Vereinen und dem Verkehrsverein schon mehrere konstruktive Gespräche mit Verdi geführt“, sagte sie der Volkszeitung. Die EWG habe durch Frequenzmessungen, Motiv-Befragungen und Prognosen belastbares Zahlenmaterial vorgelegt, wie viele Besucher wegen des Anlasses in die Innenstadt strömen. „Diese Zahlen in Zusammenhang mit den zum Teil neu konzipierten Veranstaltungen, die wir gemeinsam entwickelt haben, konnten Verdi überzeugen.“

Um die Verkaufssonntage – vier sind in der City geplant, ein weiterer zum Wein- und Braufest auf der Osnabrücker Straße sowie zwei in Mesum – auf rechtlich sichere Beine zu stellen, bedarf es in Rheine einer Änderung in der Satzung der Stadt. Diese hätten die innerstädtischen Vereine bereits beantragt, voraussichtlich entscheidet der Stadtrat im Februar darüber.