Nordhorn setzt auf neue Wohnungen und die Bahn

Nordhorn. Der Stadt Nordhorn geht es gut, sie präsentiert sich auch im überregionalen Vergleich als dynamisches Mittelzentrum mit guter Entwicklung. Davon ist Bürgermeister Thomas Berling überzeugt. Im traditionellen GN-Gespräch zum Jahreswechsel zieht Berling für die Kreisstadt eine positive Bilanz. Das abgelaufene Jahr habe, so der Bürgermeister, sehr stark im Zeichen des Kommunalwahlkampfs gestanden.

Stadtbild „altlastenfrei“

Dem Rat sei es in fünf Jahren gelungen, den Schuldenstand der Stadt um 15 Millionen Euro zu senken und trotzdem viele „Altlasten“ im Stadtbild zu beseitigen: das frühere Kaufhalle-Gelände, die Frensdorfer Schule, das frühere Marienkrankenhaus, die Textilareale NINO und Rawe sowie die begonnenen Eckbebauungen an der Kreuzung Stadtring/Neuenhauser Straße seien mit Neubauprojekten revitalisiert worden. Berling: „Es gibt jetzt so gut wie keine Brachflächen mehr in der Stadt.“

Als Höhepunkt des vergangenen Jahres sieht Berling die Eröffnung des Hallenbades „Delfinoh“. Mit einem „sehr ambitionierten Zeitplan“ und einem vergleichsweise schmalen Budget von zwölf Millionen Euro sei ein sehr ansprechendes Bad entstanden, das alle Anforderungen erfüllt. In einer Zeit, in der andere Städte ihre Bäder aus Kostengründen schließen müssen, habe Nordhorn „das Unglück des Hallenbadbrandes als Chance genutzt“. Dass das möglich war, zeige auch, dass es Nordhorn gut gehe.

1250 neue Wohnungen

„Das Thema des Jahres“ 2017 steht für Berling fest: Die Kreisstadt muss den Wohnungsbau ankurbeln. Der Landkreis erarbeitet zurzeit ein kreisweites Wohnraumversorgungskonzept, das demnächst vorgestellt werden soll. Dieses Konzept prognostiziere für die Region ein weiteres Bevölkerungswachstum und werde „für Nordhorn einige Baustellen offenlegen“ – vor allem den Mangel an bezahlbaren Sozialwohnungen, aber auch den Bedarf für weiteres Bauland. Für Nordhorn sei mithin das Ziel klar: planerische Weichen für weiteren Wohnungsbau stellen. Allein in 2017 sollen die Voraussetzungen für den Bau von mehr als 1250 Wohnungen geschaffen werden, das sind mehr als dreimal so viele wie in den Jahren 2012 bis 2015.

Mehr Innenentwicklung

„Wir brauchen dafür ein Mehrjahreskonzept“, sagen Bürgermeister und Stadtbaurat Thimo Weitemeier. Einerseits müsse unter anderem die stadteigene Gewo verstärkt in den Bau von Sozialwohnungen investieren. Zum anderen müssen Baugrundstücke bereitgestellt werden.

Dabei vollziehen die Stadtplaner einen Richtungswechsel: Nordhorn soll nicht immer weiter ins Umland wachsen. Statt großer Neubaugebiete an den Stadträndern sollen verstärkt Freiflächen im Stadtgebiet bebaut werden. Beispiele für diese Rückkehr zur Innenentwicklung sind das ehemalige Alemannia-Sportgelände und weitere Freiflächen in der Blanke, das weitläufige Areal des ehemaligen Marienkrankenhauses, die Brinkers-Flächen auf dem NINO-Areal und die Freifläche an der Ecke Neuenhauser Straße/Kriegerstraße. Sie alle sollen mit Wohnungen bebaut werden. „Statt weniger großer Bebauungspläne werden wir künftige viele kleinere machen müssen“, sind Bürgermeister und Stadtbaurat sicher. Das mache mehr Arbeit, sei aber für die Stadtentwicklung sinnvoller.

Für die Beschaffung von Bauland – auch für Gewerbeansiedlungen – hat die Stadt ihren Grundstücksetat aufgestockt: Für den Grunderwerb stehen 2017 zwei Millionen Euro Eigenmittel bereit, verkauft werden sollen Grundstücke für 1,7 Millionen Euro.

Planung für Bahn läuft

Zweites „Generalthema“ der Kreisstadt in 2017 ist der öffentliche Nahverkehr, insbesondere die für Ende 2018 geplante Wiederaufnahme des Schienenpersonenverkehrs. Für die Stadt Nordhorn heißt das: In diesem Jahr muss sie gemeinsam mit der BE die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, um die Bahnübergänge, Signalanlagen und Bahnsteige an der BE-Gleistrasse zu bauen. Zudem geht es um die Gestaltung der Bahnhofsumfelder für den BE-Bahnhof Nordhorn und den neuen Haltepunkt Nordhorn-Blanke. Und schließlich will die Stadt Nordhorn sich beim Landkreis dafür einsetzen, den Busverkehr im Stadtgebiet zu optimieren und auf den künftigen SPNV auszurichten.

Weitere Themen für Rat und Verwaltung ergeben sich in diesem Jahr in den Bereichen Klimaschutz und Sozialpolitik. So will die Stadt ein Radewegeverkehrskonzept erarbeiten, um die Stadt noch fahrradfreundlicher zu machen. Dabei geht es nicht nur um Baumaßnahmen wie die Erneuerung der Radwegebrücke an der van-Delden-Straße und den Neubau einer Radwegebrücke am NINO-Gelände, sondern auch um konzeptionelle Fragen. „Wir wollen alle Themen der Fahrradmobilität auf einen Blick in dem Konzept auflisten und dazu mit Experten diskutieren und Handlungsprioritäten entwickeln“, sagt Stadtbaurat Thimo Weitemeier.

Noch mehr Krippenplätze

Im Sozialbereich wird es vor allem um den weiteren Ausbau des Krippenplatzangebots gehen. Seit 2011 hat sich die Zahl der Krippenplätze in Nordhorn durch 179 zusätzliche Plätze praktisch verdoppelt. 2016 wurden fünf neue Gruppen gebaut: Die Einrichtung am Eichenweg ist bereits in Betrieb, die am Heideweg ist bezugsfertig und die am Döppersweg ist im März „startklar“. Trotzdem ist die Zahl der Kindergartenplätze praktisch gleichgeblieben bei derzeit 1478. Berling: „Der weitere bedarfsgerechte Ausbau des Angebots bleibt ein Dauerthema mit Priorität.“

Eine Standortentscheidung soll 2017 für den Neubau einer Feuerwache im Bereich Denekamper Straße fallen. Nordhorn ist bekanntlich dabei, für den Südwestteil des Stadtgebiets eine zweite Ortsfeuerwehr aufzubauen. Sie ist bisher am Richterskamp untergebracht. Langfristig muss für sie aber ein neues großes Feuerwehrhaus gebaut werden.

Entschieden werden muss 2017 auch über die Zukunft der Eissporthalle. Dabei habe, so Berling, „der Landkreis klar den Hut auf“. Die Halle sei seine Halle und müsse das wegen ihrer „überregionalen Strahlkraft“ auch bleiben. Nordhorn unterstütze den Betrieb aber seit Jahren und „wird das auch weiter tun“.

