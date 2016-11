Nordhorn: Unfallverursacherin flüchtig

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in Nordhorn eine Radfahrerin angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Nordhorn. Auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 8.50 Uhr war sie von der Mathildenstraße kommend in Richtung Kanalweg unterwegs. „Im dortigen Blankekreisel wurde sie dann von einer bislang unbekannten Autofahrerin übersehen und angefahren“, heißt es von der Polizei.

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Die etwa 50-jährige Verursacherin hielt laut Polizeibericht kurz an, unterhielt sich kurz mit der Gestürzten und fuhr dann unerlaubt weiter. Vermutlich war sie mit einer silbernen Mercedes A-Klasse unterwegs. Sie war schlank und hatte schulterlange rote Haare. Auf dem Beifahrersitz saß ein grauhaariger Mann. „Das Auto dürfte vorne links im Bereich der Beleuchtungseinrichtung leicht beschädigt sein“, vermutet die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.