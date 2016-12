Nordhorner Autorin legt zweiten Roman vor

Mit „Tochter dazwischen“ hat die Nordhornerin Inge Kleinschmidt ihren zweiten Roman vorgelegt. Sie beschreibt, wie schwierig es ist, das Privatleben mit der Betreuung pflegebedürftiger Eltern in Einklang zu bringen.

Nordhorn. Das 200 Seiten starke Buch empfiehlt sich für Leser, die sich in der Lebenswirklichkeit von Kleinschmidts Protagonistin wiederfinden. Das heißt: Sie sind um die 50 Jahre alt, geschieden und kümmern sich um Eltern, die durch Unfall oder Krankheit zu Pflegefällen wurden.

Das Schicksal meint es einfach nicht gut mit Catrin Lehmann-Trost: Nach ihrer Scheidung sehnt sich die 48-Jährige beinahe zwanghaft nach einer Beziehung. Dann betritt ihr ehemaliger Bekannter Detlev die Bühne. Er ist sportbegeistert, kunstinteressiert, frisch geschieden, eigentlich Journalist und arbeitet als Presseleiter bei einer Krankenkasse. Catrin verabredet sich zu einem Rendezvous – ehe der Herzinfarkt ihres Vaters ihre Lebensplanung gehörig über den Haufen wirft.

Der Vater wird zum Pflegefall und Catrin steht vor der Frage: Kümmere ich mich selbst um meinen Vater oder gebe ich ihn in ein Pflegeheim? Der Romanfigur, das impliziert bereits der Titel, reißt die neue Situation den Boden unter den Füßen weg und stürzt sie in eine Identitätskrise. Vehement sträubt sich Catrin gegen die Rolle als pflegende Tochter, und wirkt dabei stellenweise wie ein trotziges Kleinkind. Gleichzeitig bringt es die 48-Jährige nicht übers Herz, ihren Vater in einem Pflegeheim anzumelden.

Um das emotionale Dilemma perfekt zu machen, lässt sich Catrin auf eine Beziehung mit dem lebenshungrigen und noch viel liebeshungrigeren Detlev ein, der so überhaupt kein Verständnis dafür zeigt, dass seine Freundin nun ihren Vater versorgt. Ihr Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung schlägt rasch in Unterwürfigkeit und Selbstbetrug um.

Natürlich, mustergültig durchlaufen Romanfiguren eine Entwicklung und Catrin Lehmann-Trost bildet da keine Ausnahme. Allerdings ist der Weg dorthin mit gängigen Klischees gesäumt: Da sind die Freundinnen, die als ausgelagertes Gewissen fungieren, da ist der verständnisvolle Jugendfreund, der plötzlich und unvermittelt auftaucht und am Ende steht die Erkenntnis: Es wird sich schon alles fügen, wenn man sich nur darauf einlässt. Bis ihre Protagonistin zu dieser Erkenntnis gelangt, werden reichlich Tränen vergossen. Die Heldin Catrin Lehmann-Trost ist „nah am Wasser gebaut“. Wann immer sich das Schicksal gegen sie zu wenden scheint, brechen die Dämme. Das ist über knapp 200 Seiten allerdings sehr repetitiv.

In „Tochter dazwischen“ entwirft Kleinschmidt ein realitätsnahes, moralisches Dilemma. In klarem, nüchternen, trockenen Stil gehalten, beschreibt die Autorin einen Mikrokosmos, der durch seine hohe Detaildichte besticht. Doch ihre analytische Erzählweise erweist sich bisweilen als „zweischneidiges Schwert“. Einerseits lässt sie vor dem geistigen Auge ihrer Leser ein lebendiges Bild von der Welt entstehen, in der sich Catrin Lehmann-Trost bewegt. Gleichzeitig erzeugt es eine kühle Distanz zum Geschehen. Eine ähnlich befremdliche Wirkung haben auch die Dialoge, die mitunter hölzern und gestelzt wirken. Diesen Stil hält Kleinschmidt mit einer Konsequenz durch, als wolle sie ihre eigene Protagonistin zu mehr Besonnenheit auffordern.

Ihr zweiter Roman darf als Appell für die bereichernde Qualität generationenübergreifenden Zusammenlebens verstanden werden, die sich zu erkennen gibt, sobald man den eigenen Befindlichkeiten entsagt. Lesern in ähnlichen Lebensumständen dürfte das Trost und Hoffnung spenden.

„Tochter dazwischen“, Inge Kleinschmidt, 14,90 Euro, ISBN 978-3-95631-499-5