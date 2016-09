Nordhorner Eishockeyspieler sehnen das Eis herbei

ECN-Trainer Heiko Niere plant in der Verbandsliga-Saison mit einem 21-er Kader, zu dem auch Rückkehrer Anton Gluchich gehören wird. Das erste Testspiel bestreitet das Team am 30. September in Soest.

Nordhorn. Bei Heiko Niere, dem Trainer des EC Nordhorn, läuft derzeit das Telefon heiß. „Die Spieler fragen mich, wann es endlich losgeht“, berichtet Niere, der sowohl mit dem Eishockey-Verbandsligisten als auch mit dem Nachwuchs spätestens am kommenden Dienstag in den Trainingsbetrieb starten will. Derzeit wird im Grafschafter Sportpark das Eis bereitet. Dies geschieht gegenüber den ursprünglichen Planungen mit leichter Verzögerung, weil das Freibad auf Grund des guten Wetters noch bis Sonntag geöffnet hatte und kein Parallelbetrieb erlaubt ist.

Auch Heiko Niere sehnt die „Eiszeit“ herbei, nachdem sich der Coach zuletzt vor allem mit administrativen Dingen beschäftigen musste. Der ECN verfügt in der neuen Saison über vier Mannschaften: Das Jugendteam (Jahrgänge 1998 bis 2000) spielt komplett eigenständig, die Schüler (2001 bis 2003) laufen in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachwuchs der Bremer „Weser Stars“ auf. Darüber hinaus setzen die Nordhorner im Kleinschüler-Bereich ihre Kooperation mit den Enschede „Lions“ fort. Diese Mannschaft ist im niederländischen Spielbetrieb unterwegs. Und das Aushängeschild des Vereins, die erste Mannschaft, startet nach dem Gewinn der Landesliga-Meisterschaft in der neu gegründeten Verbandsliga.

Auch JJ Kalawarny läuft wieder für den ECN auf

Trainer Niere plant für die Saison in dieser Spielklasse mit einem 21-er Kader, der im Kern aus den Akteuren besteht, die auch in der vergangenen Saison für die Nordhorner aufgelaufen sind. Nicht mehr dabei sind Dennis Spanke, den es nach Süddeutschland zog, und Yannick Brodatzki (Auslandssemester). Zum Kader hinzustoßen wird der ehemalige Oberliga-Spieler Anton Gluchich, der wieder in Nordhorn ist. Darüber hinaus plant der ECN-Coach mit dem Kanadier Jeffrey James (JJ) Kalawarny, der auch wieder einsteigen will.

Das erste Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison bestreitet der EC Nordhorn am Freitag, 30. September, in Soest, wo es gegen den dort beheimateten Regionalligisten geht. Zwei Wochen später läuft das Team von Trainer Heiko Niere dann erstmals vor eigenem Publikum auf. Der Test am Freitag, 14. Oktober, gegen den ESV „Grizzlys“ Bergkamen wird um 20 Uhr angepfiffen. Den Auftakt in der Verbandsliga bestreiten die Nordhorner am Sonnabend, 22. Oktober, bei der 1b-Vertretung des Hamburger SV. Die weiteren Gegner in der Verbandsliga sind der Altonaer SV, Celler Oilers, „Crocodiles Hamburg 1b“, Rostocker EC „Freibeuter“ und die TuS Harsefeld „Tigers“.