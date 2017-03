Nordhorner Fußballer erwarten Holthausen/Biene

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer erwarten am Sonntag (15 Uhr) den SV Holthausen/Biene zum Derby. Wenn am Immenweg auf Naturrasen nicht gespielt werden kann, geht es auf den Kunstrasen.

ml Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn starten am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Holthausen/Biene als Tabellensechster in den zweiten Saisonteil. Eine scheinbar komfortable Situation, von der sich die Grafschafter aber nicht blenden lassen. „Wir haben nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz“, verdeutlicht Trainer Henning Schmidt die Lage. Den ersten Platz „über dem Strich“ nehmen die morgigen Gäste ein, die mit einem Sieg an den Nordhornern vorbeiziehen könnten. So weit wollen es die Gastgeber aber – natürlich – nicht kommen lassen.

Fest steht: Sollte es keine Generalabsage seitens des Verbandes geben, dann wird die Partie am Immenweg auf jeden Fall ausgetragen. Ob auf Kunstrasen oder auf dem Hauptplatz des Vorwärts-Sportgeländes, das war am Freitag noch nicht klar. Dafür wusste der Trainer bereits, dass er weiter auf Igor Milosevic (Bauchmuskelverletzung) und Dennis Nyhuis (Rückenprobleme) verzichten muss. Der Coach hofft, dass beide Spieler zu Beginn der kommenden Woche wieder ins Lauftraining einsteigen. Ansonsten erwartete Schmidt alle Spieler seines Kaders zum Abschlusstraining. Zur Mannschaft gehört mittlerweile auch ein dritter Keeper. Björn Lansink kam im Winter vom Nachbarn SV Eintracht TV. Sven Brege dagegen, der nach Meppen gezogen ist, verabschiedete sich in die zweite Mannschaft. Die bisweilen dünne Personaldecke in der Vorbereitung war für die Nordhorner schon ein Problem. Einige Spieler haben noch Rückstände gegenüber dem Gros des Teams.

„Die Mannschaft ist heiß darauf, Biene zu schlagen“, sagt Schmidt, dessen Spieler in der vergangenen Saison ein Remis und eine Niederlage gegen die Emsländer verbuchten. Im Winter haben die Nordhorner aber an einigen Stellschrauben gedreht. „Wir haben uns weiterentwickelt“, ist sich der Vorwärts-Trainer sicher. Er hat mit seinem Team vor allem am Spielaufbau und dem Angriffsspiel in Tornähe gearbeitet. Nach den Testspielen und vielen Einheiten freuen sich die Nordhorner nun aber auf den Start in den zweiten Saisonteil. „Es wird Zeit, dass es losgeht“, sagt Schmidt mit Blick auf Sonntag.