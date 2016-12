Nordhorner Schüler duellieren sich mit Worten

Nordhorn. Das Evangelische Gymnasium Nordhorn (EGN) wird am 25. Januar 2017 den Regionalentscheid des Bundeswettbewerbs „Jugend debattiert“ austragen. Nun hat die Schule ihre eigenen Teilnehmer gekürt, die sie ins Rennen schickt. Auf der Bühne der Mensa lieferten sich die Kontrahenten am Mittwochmorgen schlagfertige Auseinandersetzungen. Jeweils vier Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und 11 traten gegeneinander an.

„Sollten Jugendliche ein Bankkonto mit Überziehungsrahmen bekommen?“ Mit dieser Frage mussten sich die Schüler der Sekundarstufe I befassen. Nihat Ordukaya und Julia Rammelkamp vertraten dabei die Pro-Seite und waren der Ansicht: Zwar sollte die Entscheidung bei den Eltern liegen, die im Zweifelsfall auch haften, doch in Notsituationen könnte der Überziehungsrahmen hilfreich sein, etwa bei fehlendem Geld fürs Taxi.

Dieses Argument konnte die Gegner – Simon Aldegeerds und Philipp Jacob – nicht überzeugen. Das Taxigeld könnte nach der Heimfahrt auch von den Eltern gezahlt werden. Sie sehen eher die Gefahr, dass eine Überziehung die Jugendlichen zu unnötigen Ausgaben verleitet: „Kinder sollten nicht mit Schulden konfrontiert werden.“ Doch die Befürworter beharrten auf ihrem Standpunkt: In ihren Augen werden dadurch Eigenverantwortung und Selbstständigkeit gefördert.

Auch die Mitschüler aus der Sekundarstufe II hatten sich mit einem kniffligen Thema zu beschäftigen: Während Lisa Schneider und Isabel Imhorst eine Klarnamen-Pflicht für soziale Netzwerke forderten, die Pseudonyme bei Online-Kommentaren verbieten würde, hielten ihre Kontrahenten Lennart Altenhof und Rahel Babic dagegen.

Ihre Argumente für die Klarnamen: Sie schränken Internet-Hetze und Cybermobbing ein und helfen, die Täter zu überführen. Die Kontra-Fraktion beruft sich hingegen auf eine Studie der Uni Leipzig, nach welcher auch der echte Name nicht davon abhält, zweifelhafte Kommentare zu verfassen.

Letztlich konnten sich Simon Aldegeerds, Philipp Jacob, Isabel Imhorst und Rahel Babic für den Regionalentscheid qualifizieren. Letztere erhielt zudem den Pokal als Schulsiegerin.

Für das Debattieren bedurfte es einer umfassenden Vorbereitung, sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf das Reglement. So ist die Debatte stets dreiteilig aufgebaut, von der Eröffnungsrunde über die freie Aussprache bis hin zum abschließenden Statement. Durch die Regeln soll ein konzentriertes, sachbezogenes Streitgespräch entstehen. Für die Schüler stellt es gleichzeitig ein Training für Auftritte, Referate und Prüfungen dar. Die Lehrer – am EGN namentlich Marvin Weigel, Florian Großmann und Matthias Finke – achten bei ihrer Beurteilung auf Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Von 8 bis 15 Uhr wird das Regionalfinale am Mittwoch, 25. Januar, über die Bühne gehen. Auch das Gymnasium Nordhorn wird dabei vertreten sein. Die Sieger dieser Veranstaltung nehmen in nächster Instanz am Landesentscheid in Hannover teil.