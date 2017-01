Nordhorner Schüler teilt sein Leben im Internet

Mehr aus diesem Ressort

Thong und Ines trennen 2738 Tage, also 7,5 Jahre. In GN-Szene erzählen sie von ihrer Beziehung. mehr...

Kreuz und quer durch Neuseeland. Annika und Sebastian aus Emlichheim genießen ihre freien Tage. In GN-Szene berichten sie darüber. mehr...

Leonie und Devrim aus Nordhorn treten als Duo „One Soul Two Voices“ gemeinsam auf. Mit GN-Szene haben die beiden über ihre Musik gesprochen. mehr...

Antonia Schepers ist eine Vorreiterin in der Grafschaft. Seit dem Sommer absolviert die 18-Jährige ihren Bundesfreiwilligendienst in Schüttorf im Rahmen der Flüchtlingsdiakonie der evangelisch-reformierten Kirche. mehr...

„Frech, laut, sexy“: Unter diesem Motto war die Sängerin Mia Julia an Heiligabend in der Schüttorfer Disko „Index“ zu Gast. Und sie zeigte alles, was sie sonst auf Mallorca herzeigt. Vorab gab sie den GN ein Interview. mehr...