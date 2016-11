Nordhorner Stepptänzer sind deutscher Vizemeister

Nordhorns Stepptanzgruppe „TapDuDep“ ist bei den Deutschen Stepptanz-Meisterschaften am Wochenende in Weinheim deutscher Vizemeister geworden. Die Formation bereitet sich jetzt auf die Weltmeisterschaften in Riesa vor.

tk Nordhorn. Mit ihrem Vortrag „Crude rhythm“ konnten die fünf Nordhorner Tänzer das siebenköpfige Wertungsgericht nur teilweise überzeugen und landen letztlich auf Platz 2 in einer engen Final-Entscheidung.

Mit viel Tempo und Dynamik und ihren bekannt beeindruckenden Imagewerten war das Nordhorner Stepptanz Team eigentlich ein klarer Titelaspirant. Die von Kerstin Vogel entworfenen Kostüme im Steinzeit-Look sorgen für vielfältige Bilder und begeistern das Publikum. Leichte Unkonzentriertheiten im Finalvortrag und ein Abschlag in der technischen Bewertung bedeuten dann aber einen sehr guten Platz 2 im Finale. Die Nase vorn hatte der letztjährige Vizeweltmeister aus der Stepptanz-Hochburg Georgsmarien-Hütte bei Osnabrück.

Trainer Burkhard Friedrich zeigt sich von der Nordhorner Teamleistung dennoch angetan. „Dieser erfrischende Vortrag macht einfach Spaß! Allerdings hat man gesehen, dass wir noch nicht intensiv genug trainiert haben, um auch in der Drucksituation des Finales unsere beste Leistung abzurufen. Außerdem war Sabine Brückner durch eine im Training erlittene Fraktur im Arm noch nicht voll leistungsfähig. Aber wir sind mit der Bühnenwirkung der diesjährigen Show sehr zufrieden und müssen jetzt bis zum Start bei den Weltmeisterschaften in Riesa Anfang Dezember an unserer Synchronität und im mentalen Bereich noch weiter arbeiten. Mit dem früheren ,Let’s Dance‘-Profi Hendrik Höfken aus Dorsten haben wir hier einen externen Coach gefunden, der uns sehr guttut.“

„TapDuDep“ setzt sich aus Kerstin Vogel, Anja Rieke, Sabine Brückner, Thomas Lichtenberg und Burkhard Friedrich zusammen. Weitere Erfolge von Nordhorner Nachwuchs-Startern gab es im Feld der Junioren Trios. Louisa Beckmann, Elisa Hoppe und Rilana Niemeyer gelang es, sich im Finale mit einer sehr guten Leistung zu „Dear future husband“ auf dem fünften Platz zu platzieren. Im Feld der „Adult Duos“ ertanzten sich bei ihrem ersten Auftritt in der neuen Startklasse Rilana Niemeyer und Leandra Niemeyer mit ihrer Charleston-Choreographie zu „Don’t Stop“ mit Anschlussplatz 7 ins Finale. Das Nordhorner Stepptanz-Duo Kerstin Vogel und Thomas Lichtenberg konnten mit „Around a rose“ nicht an ihre Vorjahres Erfolge anknüpfen und erreichten in einem hochklassigen Wettbewerb Platz 6. Somit gelang es lediglich der „Adult 2-Gruppe“ aus Nordhorn, sich einen Startplatz bei den Stepptanz Weltmeisterschaften vom 29. November bis zum 3. Dezember zu sichern.

Weitere Informationen unter facebook.com/tapdudep oder www.jobmann.info.