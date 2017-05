Nordhorner „Vikings“ streben nach Derbysieg

In der American-Football-Landesliga sind am Sonntag die Meppener „Titans“ in Nordhorn zu Gast (15 Uhr, Heideweg). Die Gastgeber setzen mit Andreas Sonntag und Marvin Karrasch erstmals zwei Neuzugänge aus Rheine ein.

jw Nordhorn. Die Eintracht Nordhorn „Vikings“ treffen Sonntag (15 Uhr) auf die Meppen „Titans“. Am zweiten Spieltag der neuen Saison in der American-Football-Landesliga soll vor den heimischen Fans im Eintracht-Stadion der erste Saisonsieg gelingen. „Vikings“-Headcoach Tuomas Naukkarinen geht zuversichtlich in das Derby gegen Meppen: „Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Oldenburg, dann sind wir in einer guten Position“, sagt der 34-jährige Finne. Das Spiel endete 0:39, nach der Pause gelang den Gästen aber nur noch ein Touchdown.

Am Sonntag wollen die „Vikings“ den Gegner nicht unterschätzen und vom ersten Kickoff an aggressiv und konzentriert spielen. Im ersten Saisonspiel vor zwei Wochen lag hier noch das Problem. Vor allem die Ballverluste will das Team vom Heideweg vermeiden. „In der Regel verliert im American Football das Team mit den meisten Turnovers, daher müssen wir diese abstellen“, warnt Naukkarinen vor leichten Ballverlusten.

Die beiden Neuzugänge aus Rheine, Andreas Sonntag und Marvin Karrasch, sind erstmals spielberechtigt. Jedoch hat das Team aus der Grafschaft auch einen schweren Verlust zu kompensieren: Im ersten Saisonspiel verletzte sich der Running Back Maik Klesz aus der Startelf schwer an der Hüfte. Er wird Sonntag ausfallen und vermutlich auch den Rest der Saison verpassen. Als Ballträger ersetzen wird ihn Julian Lucas.

Trotzdem bleibt Naukkarinen zuversichtlich: „Es wird ein hart umkämpftes Derby werden und das ganze Team ist heiß auf das Spiel. Außerdem hoffen wir alle wieder auf eine lautstarke Unterstützung durch unsere Fans.“ Den Zuschauern im Eintracht Stadion soll wieder einiges geboten werden. Neben der American-Football-Begegnung auf Augenhöhe soll auch das Maskottchen „Olaf“ für gute Laune sorgen. Zudem wird es wie gewohnt ein Rahmenprogramm für die ganze Familie geben.