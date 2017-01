Nordhorns beliebteste Vornamen: Sophie und Noah

Nordhorn. Schon William Shakespeare (1564 – 1616) wusste: „Ein falscher Name – das ist der Anfang vom Ende.“ Tatsächlich transportieren Vornamen nach wie vor Charaktereigenschaften gleichermaßen wie Klischees oder Vorurteile – klar, dass sich Eltern vor der Geburt ihres Nachwuchses ganz viele Gedanken machen. In der Stadt Nordhorn wurden im vergangenen Jahr für 919 erstbeurkundete Geburten Vornamen gesucht: 463 für Jungen (51,4 Prozent), 456 für Mädchen (49,6 Prozent).

Jungen: Bei ihnen entschieden sich nach der nun vorliegenden statistischen Auswertung der Stadt mit 15 Eintragungen die meisten Eltern für den Namen Noah. Es folgen in den Top 30: Milan und Paul (jeweils 14), Jonas (9), Luca (8), Ben, Elias und Leon (7), Felix, Hannes und Jona (6), Ali, Anton, Finn, Jano, Johann, Lukas, Mats, Philipp und Tom (5), Henry, Jakob, Jan, Levin, Malte, Moritz, Ole, Theo und Till (4) sowie Alexander (3).

Mädchen: Hier war Sophie mit 19 Beurkundungen klare Spitzenreiterin. Aufs Treppchen schafften es auch Mia (13) und Lina (10). Es folgen Marie (8), Lena, Maria und Paula (7), Charlotte, Hanna, Johanna, Lara, Lea und Sophia (6), Anna, Elisa, Ella, Emilia, Emma, Greta, Lana, Leonie, Maja und Mila (5) sowie Hannah, Ida, Jana, Jasmin, Laura und Lia (4).

Doppelnamen: Auch die Anzahl der vergebenen Vornamen pro Kind weist die Statistik der Kreisstadt für 2016 aus. Danach erhielten 671 Kinder einen Vornamen, 228 bekamen zwei, 19 erhielten drei und ein Kind sogar mehr als drei Vornamen.

2015: Damit hat sich im Vergleich der beliebtesten Nordhorner Vornamen des Jahres 2015 der Name Sophie bei den Mädchen auf dem ersten Platz behaupten können. Bei den Jungen taucht hingegen Max als damalige Nummer 1 in den TOP 30 des vergangenen Jahres gar nicht mehr auf. Von damals 922 Erstbeurkundungen mit 480 Jungen und 442 Mädchen wurden immerhin zwölf Jungen noch Max genannt, gefolgt von Elias und Paul (jeweils 11). Bei den Mädchen schaffte es schon 2015 Sophie mit 17 Beurkundungen auf Platz 1, gefolgt von Marie (15) und Emma (11).

Stadt Lingen: Interessant ist auch der Blick in die nur 20 Kilometer entfernte Stadt Lingen. Hier war 2016 bei 1181 beurkundeten Geburten (592 Jungen und 589 Mädchen) bei den Mädchen Marie mit 24 Nennungen die klare Nummer 1, gefolgt von Maria und Sophie (je 16), Anna, Emma und Mia (15). Bei den emsländischen Jungen führte Paul (18) vor Ben (14) sowie Jakob, Noah und Theo (11).

Bundestrend: Vergleicht man die Wahl der Nordhorner Eltern mit der bundesweiten Hitliste, zeichnet sich an der Vechte bei unterschiedlichen Platzierungen ein ähnlicher Trend ab. Wie schon in den Vorjahren standen Mia und Ben auch 2016 an der Spitze der beliebtesten Vornamen der in Deutschland geborenen Babys. Zwar gibt es keine amtliche deutsche Vornamensstatistik, dafür arbeiten Hobby-Vornamenforscher wie Knud Bielefeld (www.beliebte-vornamen.de) an der Auswertung. Danach sieht die TOP 10 bei den Mädchen 2016 so aus: 1. Mia, 2. Emma, 3. Sofia/Sophia, 4. Hannah/Hanna, 5. Emilia, 6. Anna, 7. Marie, 8. Mila, 9. Lina, 10. Lea/Leah. Bei den Jungen: 1. Ben, 2. Paul, 3. Jonas, 4. Elias, 5. Leon, 6. Finn/Fynn, 7. Noah, 8. Luis/Louis, 9. Lukas/Lucas, 10. Felix.

Seit den vergangenen zehn Jahren ist bundesweit ein Wandel zu beobachten: Der humorvoll geprägte „Kevinismus“, ein Trend, bei dem ausländische, speziell englische, französische, italienische und spanische Namen vergeben wurden, flaut stark ab. Auf dem Vormarsch befindet sich momentan hingegen die von der Satire als „Emilismus“ bezeichnete zweite große Strömung der Namensgebung: Dabei werden alte Namen vergeben, die schon vor 100 Jahren gängig waren.