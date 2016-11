Nordhorns „Blanke-Bürger“ gründen Verein

Mehr aus diesem Ressort

Mit der Übergabe der Straßen an die Stadt Nordhorn hat die Investorengruppe „EWAR“ das Wohnbauprojekt Rawe-West abgeschlossen. In nur fünf Jahren wurden auf dem Textilareal mehr als 50 Millionen Euro investiert. mehr...

Nordhorns Weihnachtsmarkt verliert seinen wohl schönsten Lichterschmuck am Eingang der Bentheimer Torbrücke: Das Gebäudeensemble am Vechtearm zwischen Hauptstraße 1 und Kotthook wird nicht mehr beleuchtet. mehr...

Ein unbekannter Mann hat am späten Dienstagabend auf einen Mann in Nordhorn eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. mehr...

Ein Mann wollte in der Nacht zu Mittwoch in ein Schmuckgeschäft in Nordhorn einbrechen. Vermutlich wurde er bei seinem Vorhaben gestört und flüchtete. mehr...