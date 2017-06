Nordhorns Rathaus-Vorplatz wird saniert

Wo jetzt noch eine Baustelle ist , sollen einmal das Kulturreferat, das zurzeit in der ersten Etage des Rathauses untergebracht ist, und die Ems-Vechte-Welle, zurzeit noch Mieter in der „Alten Weberei“, einziehen. Foto: Westdörp

Nordhorn. Während das Bauamt gegenwärtig vor allem viel Zeit und Kraft in die Weiterentwicklung der Stadtplanung oder des Wohnungsbaus investiert, steht die Sanierung des Rathaus-Vorplatzes schon seit längerer Zeit auf der Agenda und läuft nahezu nebenher. Wie Stadtbaurat Thimo Weitemeier berichtet, sollen im Lauf des kommenden Jahres die Arbeiten am Rathaus-Vorplatz abgeschlossen werden. Dabei geht es gleichermaßen um eine altersgerechte und attraktive Platzgestaltung wie um Brandschutz und energetische Sanierung oder die Wiederherstellung des ursprünglichen Fassadenbildes des 1951 erbauten und heute unter Denkmalschutz stehenden Rathauses.

Gerade das Fassadenbild hat bei Sanierungsarbeiten in den 1970er Jahren etwas gelitten, erklärt der Stadtbaurat. So wurde etwa der Goldene Schnitt in der Architektur durch den Austausch von Fenstern gestört, was nun mit der Wiederherstellung des Originalzustandes behoben werden soll.

Bilder wie aus einer Tropfsteinhöhle

Sanierungsbedürftig ist aber auch der Balkon über dem Haupteingang: Wer unter die Decke des Sandsteinvorbaus schaut, entdeckt schon Stalaktiten wie in einer Tropfsteinhöhle. Der ausgewaschene Kalk aus dem durchsickernden Regenwasser, das Weitemeier mit einer undichten Balkondecke erklärt, führt auch schon zu anwachsenden Beulen auf dem Steinboden. Als Gegenstück zum Stalaktit an der Decke wachsen sie wie Stalagmiten vom Boden aus empor.

Ein klarer Fall für eine Sanierung ist auch der Vorplatz selbst mit Rissen und Absenkungen im Plattenbelag oder ausgetretenen Treppenstufen. Die Mauer, die den Platz zur Grünfläche abgrenzt, ist nicht frostsicher, hat kein Fundament und senkt sich langsam ab. Der Rathaus-Vorgarten mit Bäumen und der Hauser-Skulptur bleibt erhalten. Die Pflasterarbeiten und der Neubau der Mauer auf einem festen Fundament sollen aber dazu genutzt werden, Versorgungsleitungen bis zur Grünfläche hin zu verlegen. Somit werden etwa bei künftigen Open-Air-Veranstaltungen wie Theateraufführungen vor der Rathaustreppe die Anschlüsse an die Strom- und Wasserversorgung vereinfacht – und zumindest schon einmal die technischen Voraussetzungen für ein zusätzliches Wasserspiel auf dem gepflegten Rasen angelegt. Die Erneuerung des Rathaus-Vorplatzes lässt sich die Stadt insgesamt 330.000 Euro kosten. Dass sich am und vor dem Rathaus etwas tut, sieht man seit einiger Zeit zum Beispiel bereits am Seitentrakt, der mit dem Tabakladen an der Bahnhofstraße abschließt. In dem Gebäudeteil, in dem einst der Personalrat und die EDV-Abteilung der Stadtverwaltung untergebracht waren, sollen nach dem Umbau das Kulturreferat und der Radiosender Ems-Vechte-Welle einziehen.

Dass beide Einrichtungen künftig mit großen Fensterfronten noch transparenter für die Öffentlichkeit werden, ist beabsichtigt. „Wie in einem Schaufenster kann der Fachbereich Kultur künftig auf seine Veranstaltungen an prominenter Stelle hinweisen“, sagt Weitemeier.