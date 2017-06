dpa Nürnberg. Im Fall der beiden ermordeten Nürnberger Prostituierten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. Am 24. Mai war in Nürnberg eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet worden. Am Pfingstmontag wurde dann eine 44 Jahre alte Chinesin getötet. Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang standen.