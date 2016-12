NVB übernehmen Nordhorner Stromleitungsnetz

Nordhorn. Einen „Meilenstein in der NVB-Geschichte“ nennt Geschäftsführer Dr. Michael Angrick die Übernahme des Nordhorner Stromversorgungsnetzes. Zum 1. Januar 2017 übernehmen die NVB für die Dauer von 20 Jahren das Mittel- und Niederspannungsnetz im Nordhorner Stadtgebiet. Das heißt: NVB übernehmen vom bisherigen Netzbetreiber Westnetz ein 149 Quadratkilometer großes Netzgebiet mit 17.600 Hausanschlüssen und 29.870 Stromzählern.

„Für eine erfolgreiche Netzübernahme ist alles vorbereitet und wir hoffen auf einen langen und störungsfreien Betrieb“, so Angrick. „Im Zuge des Netzübergangs gehen alle technischen Anlagen nun in das Eigentum der NVB über und wir sind für den laufenden Betrieb, die Instandhaltung und den zuverlässigen Transport der Energie zum Kunden verantwortlich.“

Für die Stromkunden ändert sich dadurch zunächst nichts. Sie kaufen den Strom weiterhin auf dem freien Markt beim Anbieter ihrer Wahl. Für den Transport der Energie ins Haus ist allerdings künftig NVB als örtlicher Netzbetreiber zuständig. Sämtliche Kundendaten – vom Hausanschluss über Stromzähler bis zu Einspeiseanlagen – werden ab Januar durch NVB bearbeitet. Der bisherige Netzbetreiber, die RWE-Tochter Westnetz, ist dann nicht mehr für das Nordhorner Netz zuständig.

Die Netzübernahme ist das Ergebnis jahrelanger Diskussionen und Auseinandersetzungen. Schon im Mai 2011 hatte der Rat der Stadt Nordhorn einstimmig beschlossen, die Konzession für den Netzbetrieb im Stadtgebiet ab 2013 an NVB zu vergeben. Im Juni 2011 wurde der entsprechende Konzessionsvertrag unterschrieben. Er berechtigt die NVB für die Dauer von 20 Jahren, auf städtischen Grundstücken Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Damit begannen jahrelange Auseinandersetzungen um den Wert dieses rund 1600 Kilometer langen Versorgungsnetzes, das NVB nun der RWE-Tochter abkaufen musste. In anfänglichen Stellungnahmen hatte RWE den Wert des Netzes auf 49,5 Millionen Euro beziffert, NVB hingegen wollten 20 Millionen Euro dafür zahlen.

Heute wollen weder NVB noch RWE gern an diese Auseinandersetzungen erinnert werden, die nach massiven juristischen Grabenkämpfen im Dezember 2014 doch noch mit einer gütlichen Einigung beendet werden konnten. Stattdessen heißt es bei den NVB, man habe zwar „zäh verhandelt“, aber bei der Vorbereitung der Netzübernahme und der technischen Entflechtung der Netze sehr konstruktiv und partnerschaftlich zusammengearbeitet.

Größte Einzelmaßnahme war der Bau eines Schalthauses in Bookholt. Es ist die wichtigste Übergabestation vom überregionalen Stromtransportnetz der RWE-Westnetz in das örtliche Versorgungsnetz der NVB. Diese Schaltanlage ist nach fünfmonatiger Bauzeit seit November 2016 in Betrieb.

Daneben haben die NVB auch weitere Maßnahmen umgesetzt, um sich für die Netzübernahme zu rüsten. „Wir haben uns auch personell verstärkt“, sagt Hermann Hans, technischer Leiter bei den NVB. „Für den Netzbetrieb haben wir drei neue Mitarbeiter eingestellt.“

Für NVB ist die Netzübernahme eine wichtige unternehmerische Weichenstellung und ein Wachstumssprung. Ihr Stromversorgungsnetz wächst damit von gut 2000 auf mehr als 3600 Kilometer. Die Zahl der Hausanschlüsse verdreifacht sich auf 28.300 und die Zahl der Zähler steigt noch rasanter von bisher gut 12.000 auf 42.000. Zugleich speisen künftig 2130 örtliche Stromerzeuger wie Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie Windräder Strom ins NVB-Netz ein. Das alles bedeutet mehr als eine Verdoppelung der jährlich transportierten Strommenge auf 366 Gigawattstunden.

Neben Kosten- und Steuervorteilen klingeln die Erlöse aus diesem Stromtransport künftig in der Kasse der NVB. Dafür muss der Regionalversorger künftig auch an die Stadt Nordhorn die Stromkonzessionsabgaben Nordhorn zahlen, die zuletzt bei knapp zwei Millionen Euro pro Jahr lagen.