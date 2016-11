Obama sieht große Verantwortung Merkels in der Ära Trump

Bild 1 / 7 Man wird einander wohl vermissen: Barack Obama wird von Angela Merkel ein letztes Mal vor dem Bundeskanzleramt begrüßt. Foto: Kay Nietfeld

Vor seinem letzten Besuch als US-Präsident: Mitarbeiter des Bundeskanzleramts warten auf Barack Obama. Foto: Kay Nietfeld

Polizisten und ein Panzerwagen stehen vor dem Hotel Adlon in Berlin. Foto: Paul Zinken

Mitten in der Stadt ist eine Sicherheitsschleuse für Fahrzeuge aufgebaut worden, um den Präsidenten zu schützen. Foto: Paul Zinken

Frankreichs Premierminister Manuel Valls (M) trifft sich mit Merkel und Obama. Foto: Paul Zinken

Vor seinem Berlin-Besuch brach Obama in Athen eine Lanze für die Demokratie. Foto: Orestis Panagiotou

Bewaffneter Polizist an einer Straßensperre in Berlin: Die Sicherheitsmaßnahmen für den Obama-Besuch sind strikt. Foto: Sebastian Gollnow

Der Name Trump kommt kaum vor in den Stellungnahmen von US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel nach ihrem Abschiedsgespräch. Aber es wird deutlich, was beide vom künftigen Chef im Weißen Haus erwarten.