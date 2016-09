Obama spricht bei Peres' Beisetzung

dpa Jerusalem. US-Präsident Barack Obama wird bei der Beisetzung des früheren israelischen Präsidenten Schimon Peres heute in Jerusalem eine Rede halten. Das teilte Obamas Sprecher in Washington mit. Der im Alter von 93 Jahren gestorbene Friedensnobelpreisträger wird auf dem Herzl-Berg beigesetzt, wo Israels Staatschefs begraben liegen. Peres war am Mittwoch gestorben, zwei Wochen nach einem Schlaganfall. Er amtierte bis 2014 sieben Jahre lang als Israels Präsident. Während seiner langen politischen Karriere war er auch zweimal israelischer Regierungschef und mehrmals Minister.