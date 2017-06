Obduktion: Afghane ist im Vechtesee ertrunken

gn Nordhorn. Der am Pfingstmontag tot aus dem Vechtesee geborgene 24-jährige Afghane ist ertrunken, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Eine am Mittwochnachmittag durchgeführte Obduktion ergab darüber hinaus keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des jungen Mannes.

Der 24-jährige hatte am Samstagnachmittag im Vechtesee gebadet, obwohl er nicht schwimmen konnte. Nachdem er dann plötzlich verschwand, suchten Polizei, DLRG, die Wasserrettung Rheine und das THW nach dem Mann. Dabei kamen auch Suchhunde und ein Sonarboot zum Einsatz. Der junge Afghane wurde am Montagmittag gefunden und aus dem See geborgen.