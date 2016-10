Obergrafschafter Landfrauen feiern Erntedank

Samern. Bis auf den letzten Platz gefüllt war am Donnerstagnachmittag der große Saal im Landgasthof Rielmann in Samern. Der Landfrauenverein aus Isterberg hatte die Landfrauen aus der Obergrafschaft zum jährlichen Erntedankfest eingeladen – und viele Mitglieder waren dieser Einladung gefolgt. Ab 14 Uhr warteten bei Kaffee und Kuchen drei ausgelassene Stunden, die aber auch nachdenkliche Momente enthielten. Die Landfrauen kamen dabei nicht nur aus Isterberg, sondern auch aus den Ortsvereinen aus Samern-Suddendorf-Ohne, Sieringhoek-Bad Bentheim, Westenberg und Brandlecht-Engden-Hestrup. „Die Vereine wechseln sich mit der Ausrichtung des Erntedankfestes ab. In diesem Jahr waren wir wieder an der Reihe“, berichtete Elke Horstmeier, die Vorsitzende des Isterberger Ortsvereins ist. Bei ihren Begrüßungsworten hob Horstmeier die besondere Bedeutung des Erntedankfestes gerade für die Landwirtschaft in der heutigen Zeit hervor. Denn: „Wer nicht sät, kann auch nichts ernten. In unserer Zeit haben viele Menschen verlernt zu säen, oder sehen gar keine Notwendigkeit mehr darin“, betonte die Vorsitzende, die auch ein kritisches Auge auf die Überfluss- und Wegwerfgesellschaft und die Massenproduktion richtete. „Wir stehen als Landwirte und Verbraucher in der Verantwortung“, hob Horstmeier hervor.

Anschließend hob Heike Butke, die 1. Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes in der Grafschaft Bentheim ist, den Stellenwert hervor, den die Arbeit der Landfrauen in der Region hat. Gerade als ein wichtiges soziales Netzwerk mit offenem Ohr im ländlichen Raum. Die Grußworte der Samtgemeinde Schüttorf, die auch durch die Bürgermeister Hermann Rademaker (Quendorf) und Heinrich Verwold (Isterberg) vertreten waren, überbrachte die stellvertretende Samtgemeindebürgermeisterin Hilde Mannebeck. Mannebeck richtete ihren Blick ebenfalls auf die Wertschätzung, die Lebensmitteln heutzutage entgegengebracht wird – oder gerade nicht. Die Quendorferin schaute aber auch auf die Kommunalwahl vor drei Wochen zurück und betonte ihre Freude darüber, dass in der Samtgemeinde die Frauen stark in den Räten vertreten sind.

Zu den wenigen Männern des Nachmittages zählte Andreas Brinker. Für den Bildungsreferenten bei der katholischen Landvolkhochschule in Oesede hatten die Landfrauen aber eine Hauptrolle vorgesehen. In einem engagierten Vortrag beleuchtete Brinker das Thema „Erntedank: Gilt das auch bei Haus und Hof? - Wie Generationen gemeinsam (r)ackern“. Dabei hob der Referent die besondere Konstellation hervor, die die Landwirtschaft mit mehreren Generationen umfasst. „Es geht ja nicht nur um das gemeinsame Arbeiten, sondern auch um das Leben und Wohnen unter einem Dach. Da kann es schnell zu Konflikten zwischen Jung und Alt kommen“, sagte Brinker. Mit dem Thema kennt er sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus. So stammt er selbst aus einem Landwirtschaftsbetrieb, bei dem die Fragen des Hofübergangs und des räumlichen Zusammenlebens geklärt werden mussten.

Außerdem richtet Brinker in der Landvolkhochschule seit vielen Jahren viermonatige Winterkurse aus, bei dem junge Landwirte aus der Grafschaft Bentheim und dem gesamten Bezirk Weser-Ems für vier Monate zusammen in einem Seminar leben. „In den Gesprächen kommen viele schwierige Themen und Konflikte auf den Tisch, über die im Alltag geschwiegen wird“, erzählte Brinker. Seine Anmerkungen zum Zusammenleben der Generationen, mangelnder Kommunikation untereinander und zu sozialen Entwicklungen sorgten auch bei den Landfrauen in der Obergrafschaft immer wieder für zustimmendes Kopfnicken. Zur Lösung von familiären Problemen wies Brinker auch auf ein Angebot der Landvolkschule hin: die ländliche Familienberatung. Dafür stehen 40 speziell ausgebildete Frauen und Männer aus der Landwirtschaft zur Verfügung, die in zweier Teams Hofe besuchen und die Familienmitglieder als Moderatoren wieder an einen Tisch bringen. „Diese Familienberatung haben wir bei uns zu Hause auch schon selbst in Anspruch“, erzählte Brinker. Der Applaus, den der Bildungsreferent für seinen Vortrag erhielt, machte deutlich, dass die Organisatoren des Erntedankfestes damit ein ungewöhnliches aber wichtiges Thema ins Programm genommen hatten.

Für die musikalische Untermalung des Nachmittages sorgte der Landfrauenchor unter der Leitung von Ludmilla Schmidt. Die Sängerinnen und ihre Chorleiterin legten schwungvolle Auftritte hin, die ebenfalls viel Applaus erhielten. „Das war ein schöner Nachmittag“, stellte Grete Göttrup nach den drei Stunden zufrieden fest. „Jetzt warte ich noch auf meinen Freund, den Rollator“, sagte die 94-Jährige bevor sie sich auf den Weg Richtung Ausgang machen konnte. Der Weg nahm allerdings einige Zeit in Anspruch. Denn Gröttrup, die zu den Gründungsmitgliedern des Isterberger Vereins zählt, hatte zahlreiche Hände zu schütteln und sah viele langjährige Weggefährtinnen wieder – dem Erntedankfest sei Dank.