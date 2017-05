Oberschule Schüttorf gründet Elternakademie

Schüttorf. An der Oberschule Schüttorf gibt es in der kommenden Woche eine Premiere. Am Donnerstag, 11. Mai, findet die erste Vortragsveranstaltung der neugegründeten Elternakademie statt. „Jugendliche bei Whatsapp, Instagram und Snapchat: was geht uns Eltern das an?“, heißt es ab 19 Uhr in der Mensa. Referent ist Moritz Becker, Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und auch selbst Vater. Er arbeitet unter anderem für den Verein „smiley“ aus Hannover.

Zusammenarbeit zwischen Schule, Schüler und Eltern

Was sich hinter der neuen Elternakademie verbirgt, erklärt der stellvertretende Schulleiter der Oberschule, Markus Hagemeier, im Gespräch mit den GN: „Wir haben das Konzept schon im vergangenen Jahr im November dem Schulelternrat vorgestellt. Über den Gemeindeelternrat ist das Konzept auch an alle anderen Eltern in Schüttorf weitergetragen worden. Ganz oben steht dabei die Zusammenarbeit von Schule, Eltern und Schülern.“ Eine gute Partnerschaft dieser drei Komponenten sei wichtig, erklärt Schulsozialarbeiterin Angela Raabe. „Das Eine kann nicht ohne das Andere funktionieren.“

Themenwahl liegt bei Eltern

Die Idee: Einmal pro Halbjahr kommen Experten zu einem Vortrag in die Schule. Das jeweilige Thema wählen dabei die Eltern aus. „Die Akademie sind die Eltern und der Schulelternrat“, sagt Markus Hagemeier. „Von den Informationen aus den Vorträgen profitieren natürlich auch wir Lehrer.“ Er und Angela Rabe haben zur Themenfindung Abfragezettel verteilt. „Wir wollten wissen, welche Bedürfnisse die Eltern haben“, sagt der stellvertretende Schulleiter.

Was macht mein Kind im Internet?

Herausgekommen ist dann der Wunsch, mehr über das Thema Soziale Netzwerke zu erfahren. Moritz Becker wird am Donnerstag darüber sprechen, wie eine Erwachsenengeneration, die komplett ohne Internet und Smartphones aufgewachsen ist, Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang mit Sozialen Medien und dem Internet vermitteln kann. „Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche – aber auch auf überaus unterhaltsame Art und Weise stellt Moritz Becker die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen in der (Medien-) Erziehung und Argumente für Zuhause“, heißt es dazu in der Ankündigung.

Hagemeier und Raabe haben entsprechende Plakate verteilt. Auch in den Schüttorfer Grundschulen und der Förderschule. Denn die Vorträge richten sich nicht nur an die Eltern der aktuellen, sondern auch an die künftiger Oberschüler. Sogar einige Kindergärten hätten schon Plakate haben wollen, berichtet Hagemeier.

Kostenfrei

Die Kosten für den ersten Referenten übernimmt zu 80 Prozent der Landkreis, weil er von einem eingetragenen Verein kommt. Den Rest trägt der Förderverein. Für die Eltern ist die Veranstaltung somit gratis. Auch die künftigen Vortragsabende der Elternakademie sollen kostenfrei bleiben. „Das ist uns ganz wichtig“, unterstreicht Markus Hagemeier.

Vortragende

Die Experten zu den jeweiligen Themen können dabei aus allen möglichen Bereichen kommen. „Es müssen nicht zwangsweise Akademiker aus irgendwelchen Großstädten sein, sondern auch Referenten aus Schüttorf oder der Umgebung“, erklärt Hagemeier. „Wir sind offen und selber gespannt auf die nächsten Themen.“ Um die Suche nach passenden Referenten kümmern sich dann Markus Hagemeier und Angela Raabe.

Und mit welchen Erwartungen geht das Team in die Auftaktveranstaltung am Donnerstag? „Über 100 Teilnehmer würden wir uns sehr freuen“, sagt Hagemeier.

