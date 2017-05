dpa Manchester. In Verbindung mit dem Terroranschlag von Manchester wird es wohl noch weitere Festnahmen geben. „Mehr Festnahmen und mehr Durchsuchungen“ seien wahrscheinlich, sagte der oberste britische Terror-Ermittler Mark Rowley in London. Insgesamt habe es schon 17 Durchsuchungen seit dem Anschlag nach einem Popkonzert am Montagabend gegeben. Der islamistische Attentäter hatte 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter viele Teenager.