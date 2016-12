Ökumenischer Pflegedienst stellt sich neu auf

Konzentration auf das Kerngeschäft und Einführung moderner Technik: Der ökumenische Pflegedienst mit Stammsitz in Emlichheim hat sich nach heftigen Turbulenzen in diesem Jahr neu aufgestellt.

Emlichheim. Den Start in dieses Jahr hätten sich Verantwortliche und Mitarbeiter des Ökumenischen Pflegedienstes auch positiver vorstellen können. Seinerzeit wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft unter anderem gegen den langjährigen Geschäftsführer Jan-Harm Koops wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges von Pflegeleistungen zum Nachteil der Krankenkassen sowie den nicht korrekten Einsatz von 450-Euro-Kräften ermittelt.

Inzwischen ist mit Manuel Hopp seit Mai ein neuer Geschäftsführer im Einsatz, unterstützt von Gerrit Knoop als Generalbevollmächtigter. Auch die Pflegedienstleitung ist bereits seit April mit Elena Brzeski neu besetzt. „In diesem Jahr ist viel passiert“, sagt Jürgen Timmermann, der die reformierte Kirchengemeinde Emlichheim in der Gesellschafterversammlung vertritt, und führt aus: „Es war ein arbeitsreiches Jahr, aber wir sind gut durchgekommen und befinden uns auf einem schönen Weg in die Zukunft.“

Einigung mit Krankenkassen

Betriebliche Probleme, die in Zusammenhang mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Einzelne stehen, sind nach den Worten von Timmermann, Knoop und Hopp „erledigt“. Mit den Krankenkassen habe man sich auf Nachzahlungen geeinigt.

Neue Technik hält derzeit in den Arbeitsalltag des Pflegedienstes Einzug. Mit einer mobilen Datenerfassung mittels Smartphone können die Mitarbeiter benötigte Angaben zu den Patienten in einer zentralen Datenbank abrufen und auf demselben Weg Daten zur Dokumentation eingeben. Mit dieser Technik sieht sich das Unternehmen im Bereich der Pflegedienste in derc Spitzengruppe. Die Investitionen werden mit 90.000 Euro durch ein Förderprogramm des Landes unterstützt.

Arbeitsrechtliche Regelungen klar definiert

Für die Mitarbeiter des Unternehmens haben die Verantwortlichen jetzt nach den Worten von Geschäftsführer Manuel Hopp klare arbeitsrechtliche Regelungen getroffen. Dazu habe man sich mit dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienstleistungen abgestimmt. Neben der Bezahlung ist damit eine betriebliche Altersversorgung geregelt. Für den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements wird etwa ein Zuschuss für den Besuch von Fitnessstudios gewährt, erläutert Manuel Hopp.

Der Fuhrpark ist mit Leasingfahrzeugen erneuert worden. Derzeit verfügt das Unternehmen über 64 Fahrzeuge mit zum Teil neugestalteten Logos.

Beschränkung aufs Kerngebiet

Im Kerngeschäft der ambulanten Pflege will man sich künftig auf ein Kerngebiet beschränken. Kunden jenseits von Meppen oder in den Niederlanden werden zwar noch weiter betreut, aber Neukunden aus diesem Gebiet werden nicht mehr angenommen.

Der Lohner Pflegedienst ist mit dem 1. Oktober voll in das operative Geschäft des ökumenischen Pflegedienstes Emlichheim (ÖPE) integriert worden. Mitarbeiter und Kunden sind allesamt übernommen worden.

Weiter „Essen auf Rädern“

Der Grafschafter Küchenservice bleibt als 100-prozentige Tochter des ÖPE eigenständig. In der Küche des früheren Marienkrankenhauses entstehen Mahlzeiten für „Essen auf Rädern“ und für die ambulante Pflege. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich auf die gesamte Grafschaft.

Im Projekt „Dorfgemeinschaft 2.0“ ist der ökumenische Pflegedienst Emlichheim Mitglied geworden, um für künftige Entwicklungen im Bereich der Pflege gewappnet zu sein.

Neubaupläne nehmen Gestalt an

Die Neubaupläne am Stammsitz in Emlichheim werden langsam konkret. „Wir warten auf die Baugenehmigung“, sagt Jürgen Timmermann für die Gesellschafter. Es sollen 33 seniorengerechte Wohnungen entstehen. Dazu soll der Bereich Tagespflege in den geplanten Neubau einziehen. „Wir bauen aber kein Pflegeheim“, stellt Gerrit Knoop klar.

Die Gesellschafterstruktur des Unternehmens Ökumenischer Pflegedienst hat sich verschlankt. Die Herrnhuter Brüdergemeine Neugnadenfeld ist ausgeschieden. Ein Schritt, den die Herrnhuter nach den Worten von Timmermann bereits seit langer Zeit vorgehabt, aber wegen der Bewältigung der Probleme wieder verschoben haben. Gesellschafter sind jetzt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Emlichheim, vertreten durch Jürgen Timmermann, und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, vertreten durch Herbert Haakmann.

