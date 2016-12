dpa Wien. Bei der österreichischen Präsidentenwahl wird heute erstmals ein Politiker aus den Reihen der Opposition zum Staatschef erkoren. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer hat gute Chancen, erster Rechtspopulist an der Spitze eines Staates in Westeuropa zu werden. Sein Gegner ist der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen, ein Anhänger der EU. Es ist der dritte Anlauf für die Wahl des neuen Staatschefs in Österreich. Laut Umfragen dürfte das Ergebnis wieder knapp ausfallen.